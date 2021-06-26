Ankara İtfaiyesi yeni itfaiyeciler yetiştiriyor

Ankara İtfaiyesi yeni itfaiyeciler yetiştiriyor

 Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi ortasında i
Ana Sayfa Ekonomi 26 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Eczacıbaşı Yatırım’dan pay alımı

Eczacıbaşı Yatırım’dan pay alımı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Paydaşlığı A.Ş, hisse alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”18.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş  (ECILC) hisseleri ile ilgili olarak 5,71-5,74 TL fiyat aralığından 127.180 TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki hissemiz 18.06.2021 tarihi prestijiyle %29,75 olmuştur.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Vaillant’ın Küçük Akbabaları Koruma Projesi altıncı yılında farkındalık ve biyoçeşitlilik çalışmaları ile devam ediyor

Vaillant’ın Küçük Akbabaları Koruma Projesi altıncı yılında farkındalık ve biyoçeşitlilik çalışmaları ile devam ediyor