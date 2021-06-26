Eczacıbaşı Yatırım’dan pay alımı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Paydaşlığı A.Ş, hisse alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”18.06.2021 tarihinde EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş (ECILC) hisseleri ile ilgili olarak 5,71-5,74 TL fiyat aralığından 127.180 TL toplam nominal dengeli alış süreci ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu süreçle birlikte EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki hissemiz 18.06.2021 tarihi prestijiyle %29,75 olmuştur.” denildi.

Hibya Haber Ajansı