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Ana Sayfa Magazin 17 Haziran 2021 22 Görüntüleme

EDHO’nun Sibiryalı’sı “Ayhan Işık” Cam Tavanlar’da

EDHO’nun Sibiryalı’sı “Ayhan Işık” Cam Tavanlar’da

EDHO isimli dizide Sibiryalı karakteriyle dikkatleri çekmeyi başaran Ayhan Işık, Show TV’de yayınlanmaya başlayan OJO Pictures imzalı Cam Tavanlar isimli dizinin takımında yer almaya başladı.

Birinci kısmıyla heyecan yaratan Cam Tavanlar isimli dizi Show TV’nin yeni ve özel imali olarakta öne çıkıyor. “Ayhan Işık” dizide “Ziya” isimli karaktere can veriyor.

Ünlü oyuncu Ayhan Işık daha evvel EDHO isimli dizide Sibiryalı Kartal karakteriyle yer almış dizideki performansıyla dizi hayranlarından da tam not almıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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