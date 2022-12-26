Edirne’de CHP’li il ve ilçe başkanları milletvekilliği için istifa etti

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – CHP Genel Merkezi, İl ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelge ile milletvekili aday adayı olmak isteyen CHP İl ve İlçe Başkanlarının 26 Aralık günü istifa etmeleri gerektiğini kamuoyuna açıklamıştı.

CHP’de gözler istifa edecekler için bugüne çevrilmişti.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, istifasının ardından yaptığı açıklamada, “1999 yılında partim baraj altında kaldığında ve Edirne Belediyesini kaybettiğimiz dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ailesine güç ve destek vermek için en zor günlerinde partime üye oldum. Bu süreçte tam 7 yıl İl Gençlik Kolları Başkanlığı,2 dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 27 Aralık 2015 yılından itibaren aralıksız tam 7 yıldır İl Başkanlığını yaptığım partimde şimdi de Ülkemin,Edirne’min ve partimin geleceği için daha çok çalışmak adına onurlu bir görev olan milletvekilliği aday adaylığı için “İl Başkanlığı” görevimden partimizin genelgesi gereği bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum. Üzerimde emeği olan herkese teşekkür ediyorum sevgi ve saygıyla kalın” ifadelerini kullandı.