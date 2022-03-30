Edremit Körfezi Belediyeleri, Siyasi Parti Kadın Kolları İle Kooperatif Temsilcileri Kadını Yerelde Güçlendirmek İçin İlk Kez Bir Araya Geldi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER),Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı’nın (ALDA) ortağı olduğu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesini kapsamında proje ortağı Edremit Belediyesi ev sahipliğinde Kadın Adayları Destekleme Derneği ve Sabancı Vakfı yetkilileri ile Edremit’in bölge belediyeleri, siyasi parti kadın kolları ve kooperatif temsilcileri bir araya geldi.

Toplantı proje ortakları adına ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu açılış konuşmalarıyla başladı.

Edremit Körfezi’nde yer alan Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Küçükkuyu Belediyeleri’nden temsilciler yürüttükleri kadın çalışmalarını aktarırken özellikle yerelde çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla yakından çalışmanın önemini vurguladılar. Bölgedeki kadın kooperatifleri adına toplantıya katılan temsilciler ise bölgenin kadın girişimciliğine çok uygun olduğunu ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için kadın emeğini kooperatiflerde değerlendirdiklerini ilettiler.

Projenin ortağı ve etkinliğin ev sahibi olan Edremit Belediyesi adına konuşmayı yapan sahibi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, KA.DER’e ve Sabancı Vakfı’na Edremit’e gelerek toplantıya katılımları hususunda teşekkür etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Edremit Belediyesi olarak bu projenin ortağı ve 20 pilot belediyeden biri olmaktan onur duyuyoruz. Demokrasinin temeli kabul edilen yerel yönetimler, yerel halka dolayısıyla, yereldeki kadına ve kadınların sorunlarına en yakın hizmet birimidir. Siyasal hayata katılımın en kolay ve ilk adımı olan yerel yönetimlerde halkın karar alıcı pozisyona gelmesi yerel siyasetin temelini oluşturmaktadır. Yerelde alınacak politikalar ve kararlar sayesinde kadın – erkek eşitliğini öncelikle Edremit Körfezi’nde daha sonra da tüm Türkiye’de ana akımlaştıracağız. Diğer yandan ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kadına karşı şiddet mücadelesini hep birlikte vereceğiz.” dedi.

Projenin ana yürütücüsü KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu KA.DER’i ve projenin yakın zamanda yapılan çalışmalarını aktardı. Karaoğlu şunları söyledi: “Bu sene Birleşmiş Milletler 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü’nün teması ‘Sürdürülebilir Bir Yarın için Şimdi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ olarak belirlemiştir. O yüzden ülkemizde hemen şimdi tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve bunun programlarda yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda kadınların her türlü karar alma mekanizmalarında yer alması hususunda 25 yıldır çalışan KA.DER olarak ‘Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz’ projemizi destekleyen Sabancı Vakfı’na ve proje ortaklarımız Edremit Belediyesi ve Avrupa Yerel Demokrasi Ajansı (ALDA)’ya teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de projede pilot belediye olarak emek veren belediyelerimiz Adalar (İstanbul), Ahmetbey (Kırklareli), Avcılar (İstanbul), Ardahan, Atakum (Samsun), Bayraklı (İzmir), Burdur, Büyükçekmece (İstanbul), Çiğli (İzmir), Çine (Aydın), Çukurova (Adana), Edremit (Balıkesir) İmranlı (Sivas), İzmit (Kocaeli), Kartal (İstanbul), Kırklareli, Odunpazarı (Eskişehir), Ordu, Ovacık (Tunceli), Tuzlukçu (Konya) ve Yenişehir (Mersin)’e. Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Şartı’nı imzalama yetkisini veren söz konusu belediyelerin meclislerine, şartı imzalayan Belediye Başkanlarına ve projenin yürütülmesinde görev yapan belediye personeline.” dedi. Daha sonra projenin rehberi olan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı” hakkında bilgiler verdi.

Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında belediyeler ve STK’ların aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesinin önemine vurgu yapan bir mesaj ileten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan “15 yıldır devam eden Hibe Programlarımız kapsamında yerel yönetimler, bir modelin yaygınlaştırılması ve çarpan etkisi yaratılması anlamında bizim için her zaman çok değerli paydaşlar olmuştur. ‘Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz’ projesinin amaçlarından biri eşitlikçi ve kapsayıcı bir kent için sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin iş birliği yapması ve bir belediye-STK ağı kurulmasıdır. Bugün, hem sivil toplum alanında çalışan hem belediye faaliyetleri yürüten kişilerin aynı amaç için toplanmış olması, umutlarımızı bir kez daha tazeledi. Bu iş birliğinin projeye katılan tüm belediyelere ilham olmasını diliyoruz.” dedi.

Toplantının devamında Proje Koordinatör Yardımcısı Hilal Tunca moderatörlüğünde “Belediyelerin Yerelde Kadın Çalışmaları” bölümünde Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran ve Küçükkuyu Belediyeleri’nden temsilciler belediye özelinde çalışmalarını aktardılar. Toplantı organizasyonu ve davet için KA.DER, Edremit Belediyesi ve ALDA’ya teşekkür eden belediye temsilcileri yerelde kadının güçlenmesi için her türlü işbirliğine açık olduklarını ilettiler.

Toplantı daha sonra katılımcı siyasi parti kadın kolları ve kadın kooperatifleri temsilcileriyle birlikte çalışmalarını ve beklentilerini aktardığı ve Proje Koordinatörü Dr. Zeynep Banu Dalaman moderatörlüğündeki bölüm ile devam etti. Alfabetik sıraya göre söz verilen katılımcı siyasi parti kadın kolları çalışmalarını anlattılar ve çalışmaları sırasında yaşadıkları sorunları da dile getirdiler. Edremit Körfezi’nde siyasette kadın temsilinin artması adına çalışmalarına devam ettireceklerini belirtiler.

Toplantı kapanışında KA.DER ekibi, Edremit’te kadınların yerel katılım mekanizmalarına katılımları konusunda çalışmalar yapılması ve bu alanda çalışan siyasi parti kadın kollarına önerilerde bulunarak “Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz” projesinin ortakları Edremit Belediyesi, ALDA ile projenin yürütülmesinde görev alan proje koordinatörü ve proje koordinatör yardımcısına teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra toplantıya katılan diğer belediyeler ile katılımcı siyasi parti ve kadın kooperatifi temsilcilerine de her türlü işbirliği ve desteğe hazır olduklarını aktardılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı