“Efes Selçuk’ta anlamlı buluşma: Kuraklık tarımı nasıl etkileyecek?”

Efes Tarlası Ömür Köyü’nde 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Çaba Günü sebebiyle “İklim Krizi ve Kuraklık… Efes Selçuk’ta tarım ve ömür nasıl etkilenecek?” bahisli bir söyleşi düzenlendi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İdare Konseyi Üyesi Dr. Zerrin Çelik ve TMMOB Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Lideri E. Helil İnay Kınay’ın konuşmacı olduğu söyleşide Efes Selçuk Belediye Lideri Filiz Ceritoğlu Sengel, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Lideri Tevfik Türk, üreticiler, ziraat mühendisleri, CHP İlçe Örgütü, Efes Selçuk Belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşi öncesinde bir konuşma yapan Lider Filiz Ceritoğlu Sengel, iklim krizi ve kuraklığa bağlı olarak uzun yıllardır bilim insanlarının dünyaya davette bulunduğunu belirterek; “ Sanıyorum ki biz yurttaşlar olarak son yıllarda mevsimlerin karakterindeki değişkenlik ve yağışların azalması ile durumun ciddiyetini fark ettik. İşte bu yüzden hakikat bir bilgilendirmeye sahip olmamız gerektiğini düşündük” dedi.

Söyleşinin birinci konuşmacısı olan TMMOB Etraf Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Lideri E. Helil İnay Kınay: Efes Tarlası Hayat Köyü ile ilgili olarak; “Kaybettiklerimizi, kıymetlerimizi ortaya koymak ismine Efes Tarlası Hayat Köyü çok özel bir çalışma. Gelişerek devam etmesini diliyoruz” dedi.

İKLİM KRİZİ ÇOK TARAFLI ELE ALIMALI

İklim krizi ve kuraklığın tesirlerinin tarımdan hayvancılığa, endüstriden kentleşmeye kadar birçok alanda yürütülen yanlış siyasetlerle çok daha ağır hissedildiğinin altını çizen Kınay; “ Dünyada çölleşme ile ilgili sürece baktığımızda 1990’dan 2015’e kadar Güney Afrika büyüklüğünde bir alanı yani verimli ve kullanılabilir toprağı kaybettik. Ülkemiz açısından durumu değerlendirirsek bizler kentleşme, endüstrileşme, tarım ve turizm üzere her türlü faaliyette alanların yanlış kullanıma ait yaşadığımız kayıplarla karşı karşıyayız. Bunun üzerine iklim değişikliği eklendiğinde uzun müddetli kuraklıklar, beklenmeyen seller, tarım alanlarının, meraların kaybı üzere ağır sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. İklim değişikliğinde temel sorun yönetememek ve planlayamamaktır” dedi.

EKOLOJİYİ İKTİSADA KURBAN ETMEYELİM

İzmir’in olduğu üzere Efes Selçuk’un da bir tarım ve turizm kenti olarak global iklim değişikliğinden etkileneceğini belirten Kınay; “ Bizlerin kişisel eforlarının yanı sıra tarım, turizm, kentleşme ve sanayi siyasetlerinin kamu faydası kapsamında belirlenmesine; insan için, tabiat için, toplum için bu siyasetleri gerçekleştiren bir sisteme muhtaçlığımız var. Bunlar olmadığı sürece iklim krizinin tesirlerini çok da ağır süreçlerle yaşayacağız. Ekolojiyi iktisada kurban etmeyen bir sistemin doğması tarafında de anayasanın bizlere verdiği sağlıklı bir etrafta yaşama hakkı çerçevesinde, çevreyi koruyarak, elimizdeki zenginliklere sahip çıkarak, onları büyüterek bir toplumsal yapı oluşturulması için gayretleri büyütmek gerektiğini düşünüyoruz. Münasebetiyle bugün bu söyleşi de bu gayretlerin bir örneğidir” dedi.

TARIMDA DOĞAL OLANI TALEP ETMELİYİZ

Global iklim krizi ve kuraklık karşısında nasıl direnç geliştirileceğini üzerinde duran TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İdare Şurası Üyesi Zerrin Çelik Efes Selçuk’un ziraî potansiyeli sebebiyle iklim krizi ve kuraklık konusunda hareket geçmesinin değerine değinerek; “ Selçuk’un büyük bir ziraî zenginliği var. Tarım alanlarının 87 meyve, 7’si tarla bitkileri, 3’sebze. Bu sayılar bize kuraklıkla ilgili yapmamız gereken çok şey olduğunu gösteriyor. Tarım alanlarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Gübre kullanımında suyu tutacak ve toprağın yapısına ziyan vermeyecek kompost gübrelerin kullanılması çok kıymetli. Ayrıyeten Selçuk’ta da sürdürebilir güç kaynaklarının nerede kurulacağını, tarımı ve çiftçiyi nasıl etkileyeceğini düşünmeliyiz. Artık bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Doğal olanı ve beşere ziyan vermeyecek olanı hem üretici olarak, hem de tüketici talep etmemiz gerekiyor. Bugün dünyada agroekolojik tarım konusunda değerli uygulamalar var. Yani evvelce dedelerimizin, ninelerimizin kullandığı tarım yollarını bugün iklim değişikliğine karşı dünyada büyük şirketler savunuyor. Bizim yerelde kendi değişikliğimizi başlatmamız gerekiyor. Zira sağlıklı besin hepimizin hakkı. Pandemi sağlıklı besine ulaşmanın değerini daha çok arttırdı” dedi.

Efes Tarlası Hayat Köyü’nde yetişkinlere yönelik düzenlenen birinci söyleşi, iştirakçilerin iklim krizi ve kuraklıkla ilgili uzmanlara sorduğu sorularla devam etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı