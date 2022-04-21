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Ana Sayfa Kültür & Sanat 21 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Efes Selçuk’ta Çocuklar 23 Nisan’ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak

Efes Selçuk’ta Çocuklar 23 Nisan’ı Sokak Oyunlarıyla Kutlayacak

Efes Selçuk Belediyesi 24 Nisan Pazar günü Çocuk Şenliği düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle “Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür” sloganıyla Pazar Yeri’nde düzenlenecek şenlikte Efes Selçuklu çocuklar, sokak oyunlarıyla bayram neşesini yaşayacaklar.

Çocuklar seksek, ip atlama, yerden yüksek gibi sokak oyunlarının yanı sıra eğitici oyunlar, yüz boyama, origami, geri dönüşüm atölyesi gibi aktivitelere de katılabilecekler. Çocukların bayram neşesine ayrıca Minnie Mouse, Mickey Mouse, Trans Formers gibi karakterler de eşlik edecek.

Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikler saat 12.30’da Pazar Yeri’nde başlayacak, gün boyu devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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