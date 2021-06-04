Effie Türkiye 2021’den Bepanthol ve Supradyn’e 3 Ödül

Dünyanın en itibarlı pazarlama ve reklam aktifliği yarışı Effie’nin Türkiye ayağı sonuçlandı. “Reklamın Oscarları” olarak da bilinen Effie Türkiye 2021’de Bayer; Bepanthol “Her Gün Tekrar Her Gün Yenilen”, Bepanthol “Eller Eller” ve Supradyn “E-SPOR Efsanesi Olmaya Hazır Ol” kampanyalarıyla ödül almaya hak kazandı.

Ulusal ölçekte güçlü pazarlama sonuçlarına ve aktifliğine sahip reklam kampanyalarını ödüllendiren Effie Türkiye’nin bu yılki kazananları açıklandı. Bayer Tüketici Sıhhati, Bepanthol ve Supradyn markaları ile üç ödül birden kazandı.

Bepanthol, Hoşluk Eserleri ve Ferdî Bakım Eserleri Kategorisinde Dorukta

Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından ortak olarak düzenlenen Effie Türkiye 2021’de Bepanthol, “Güzellik Eserleri ve Ferdî Bakım Ürünleri” kategorisine damga vurarak iki mükafata birden uzandı. Her Gün Yine Her Gün Yenilen kampanyası Altın Effie alırken, Eller Eller kampanyası Gümüş Effie’ye layık görüldü.

Supradyn, Effie’nin En Tesirli İşlerinden Birine İmza Attı

Supradyn ise “Spor Kulüpleri, Spor Sponsorlukları ve Markalı Spor Etkinlikleri” kategorisindeki Supradyn’le Espor Efsanesi Olmaya Hazır Ol kampanyası ile Bronz Effie kazanarak yarışa ismini yazdırdı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı