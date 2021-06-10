Efsanevi boksör Floyd Mayweather, Youtuber’a karşı

Mesleği boyunca çıktığı her maçı kazanan ve boksta tüm vakitlerin en çok kazanan dövüşçüsü sayılan Amerikalı Boksör Floyd Mayweather, 24 milyon takipçisi, 5.8 milyarlık izlenme sayılarıyla rekortmen Youtuber, Logan Paul ile Hard Rock Stadyumu’nda ringe çıkıyor. 7 Haziran gecesi TSI 03.00 te başlayacak olan dövüş gecesi Türkiye’de yalnızca S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak!

Sporda dünyanın en güzellerini izleyici ile buluşturan, varlıklı yayın içeriğiyle kaliteli seyir keyfi sunan S Sport Plus, bu Pazar gecesi boks tarihinin en âlâ isimlerini sporseverlerle buluşturuyor. Son yıllarda dövüş sporlarında giderek yaygınlaşan toplumsal medya fenomenlerinin profesyonel boksörlerle karşılaştığı maçlara bir yenisi daha ekleniyor. Tüm vakitlerin en uygun boksörlerinden biri olarak görülen ve dört farklı sıklette 15 dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran “Money” lakaplı Floyd Mayweather, Vine uygulamasıyla ün kazanan Amerikalı fenomen ve boksör Logan Paul ile ringe çıkacak. 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece TSI 03:00’te Miami Hard Rock Stadyumu’nda başlayacak olan dövüş gecesi Türkiye’de yalnızca S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak. Bu farklı çaba, dünyada da bu yılın en çok izlenecek dövüş gecelerinden biri olmaya aday. Heyecanla beklenen müsabaka S Sport Plus’ın çoklu ekran özelliğiyle webten, cepten, tablet ve televizyondan izlenebilecek. Sabaha karşı gerçekleşecek tertip kaydet özelliğiyle maçtan sonra S Sport Plus üzerinden istenilen saatte yine izlenebilecek.

Usta Boksör Tekrar Ringde!

Profesyonel boks mesleğinde çıktığı 50 maçın 50’sini de kazanan Mayweather, 560 milyon Dolarlık servetiyle boks dünyasının en güçlü ismi olarak kabul ediliyor. Serveti nedeniyle “Money” lakabı ile bilinen mağlubiyetsiz şampiyon, son profesyonel boks maçında “Notorious” lakaplı Conor McGregor ile karşı karşıya gelmiş ve sansasyonel olayları gündemden düşmeyen McGregor’u teknik nakavt ile yenmişti. Son maçıyla unvanını müdafaaya devam eden mağlubiyetsiz şampiyon artık yumruklarını genç YouTuber Logan Paul’a karşı konuşturacak.

Toplumsal Medya’dan Ringlere!

Bir vakitlerin sevilen toplumsal medya platformu olan Vine uygulaması ile ün kazanan Logan Paul, Vine’ın akabinde YouTube’a geçerek platformun en çok izlenen isimlerinden biri oldu. YouTube’da 24 milyona yakın abonesi olan, içerikleri de 5.8 milyara yakın izlenmeye ulaşan ünlü fenomen birinci kere bir toplumsal medya çalışması için 2018 yılında ringe çıktı. “YouTube tarihinin en büyük olayı” olarak kabul edilen şov maçında kendisi üzere ünlü bir YouTuber olan KSI ile karşı karşıya gelen Paul, 2019 yılında ikinci kere kozlarını paylaşsa da maçın galibi KSI oldu. İki maçtan da hezimetle ayrılan Paul 2017 Japonya’yı ziyareti sırasında kendini asarak intihar etmiş bir adamın cesedini çektiği ve kanalında yayınladığı için gündemde kalmış ve okların maksadı olmuştu. Tartışma bahislerine dahil olan genç fenomenin boks mesleği ne biçimde devam edecek? Talihsizliği son buldu mu, yoksa mağlubiyetsiz şampiyonu yenebilecek mi? Boks dünyasının en düzgün isminin karşısında ne kadar durabilecek? Tüm bu soruların karşılıkları 7 Haziran gecesi canlı yayınla yalnızca S Sport Plus’ta…

Maçtan Evvel Gergin Anlar

Boks dünyasının 44 yaşındaki usta ismi Mayweather ile 26 yaşındaki genç boksör Paul meydan okuma için Hard Rock Stadyumu’nda basın karşısına çıktı. Maç öncesi basın açıklamalarında bulunan ikili toplantı sonrasında gergin anlar yaşadı. Paul’un kardeşi Jake Paul Mayweather’ın şapkasını başından alıp kaçmak isteyince ikili ortasında ufak bir arbede yaşandı. Basında geniş yer bulan imajlar maça dönük birinci ateşi fitilledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı