Ege, 8084 üniversite arasında dünyada 639’uncu Türkiye’de 6’ncı oldu

*SCImago Dünya Sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 6’ncı sırada yer alan Ege Üniversitesi; 19 ayrı bölüm bazlı değerlendirmenin yapıldığı ulusal alan sıralamasında ise Diş Hekimliği alanında 3’üncü, Tıp alanında 6’ncı, Farmakoloji alanında ise 9’uncu oldu.

*Ege Üniversitesi, yenilikçi bilgi, teknolojik etki ve patent başvuru sayısına göre değerlendirme yapılan “yenilik” alanında, 490’ıncı sıradan 407’nci sıraya yükseldi.

İZMİR(Ege Ajans)- İspanya merkezli bir araştırma kuruluşu olan SCImago Research Group tarafından yayınlanan “SCImago Dünya Sıralama Verileri” 2022 yılı sonuçları açıklandı. Yenilikçi bilgi, teknolojik etki ve patent başvuru sayısına göre değerlendirme yapılan “yenilik” alanında Ege Üniversitesi, 490’ıncı sıradan 407’nci sıraya yükseldi. 8 bin 84 üniversitenin değerlendirildiği genel dünya sıralamasında geçtiğimiz yıl 697’nci sırada yer alan Ege Üniversitesi, bu yıl ise tam 58 sıra yükselerek 639’uncu oldu. Ulusal bazda devlet üniversiteleri arasında geçen sene 8’inci sırada yer alan Ege, bu sene iki basamak yükseldi ve 6’ncı sıraya yerleşti.

Sıralamayı değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Uluslararasılaşma misyonu ile gerçekleştirdiğimiz bilimsel çalışmalar, yurt dışındaki prestijli kuruluşların yaptıkları sıralamalara pozitif yönde yansımaya devam ediyor. SCImago Research Group tarafında yapılan 2022 yılı değerlendirmesinde dünya üniversiteleri arasındaki yerimizi 58 sıra yükselterek 639’uncu sırada yer aldık. Ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında ise altıncı olduk. Ayrıca; araştırma performansı, inovasyon çıktıları ve web görünürlükleriyle ölçülen toplumsal etkiye dayalı olarak üç farklı gösterge grubunu birleştiren veriler sonucunda; dünya üniversiteleri arasındaki yüzdelik sıralamasında Ege Üniversitesi, dünya genelinde yüzde 45, araştırma alanında yüzde 30, yenilik alanında yüzde 50 ve toplumsal etki alanında ise yüzde 23’lük dilimde yer buldu. Bölüm bazlı değerlendirmelerde de özellikle Diş Hekimliği, Tıp ve Farmakoloji alanında dünya üniversiteleri arasındaki yerimizi aldık. Üniversitemiz, uluslararası alanda adını duyurmaya devam ediyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Diş Hekimliği, Tıp ve Farmakoloji alanlarında başarısını kanıtladı

SCImago Research Group tarafından yapılan 19 ayrı bölüm bazlı değerlendirmenin de yer aldığı sıralamalar kapsamında Ege Üniversitesi; Diş Hekimliği, Tıp ve Farmakoloji alanlarında başarısını kanıtladı. Ege, 791 üniversitenin değerlendirildiği Diş Hekimliği alanında, ulusal bazda üçüncü, OECD ülkeleri içinde 158’inci, dünya sıralamasında 200’üncü; 4 bin 680 üniversitenin değerlendirildiği Tıp alanında, ulusal bazda altıncı, OECD ülkeleri içinde 648’inci ve dünya sıralamasında 717’inci; 3 bin 826 üniversitenin değerlendirildiği Farmakoloji alanında ise ulusal bazda dokuzuncu, OECD ülkeleri içinde 554’üncü ve dünya sıralamasında 632’nci sırada yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı