Ege ihracatının 12 dev adamı şampiyonu ziyaret etti Türkiye taze meyve sebze ve mamulleri sektöründe 5 milyar dolar ihracata koşuyor

Ege Bölgesi ihracatının 12 dev adamını bir ortaya getiren, Ege İhracatçı Birlikleri Liderler Heyeti toplantısı, Türkiye’nin yaş meyve zerzevat dalında ihracat şampiyonu Uçak Kardeşler Ltd. Şti.’nin Seferihisar’daki merkez tesislerinde, Uçak Kardeşler Ltd. Şti ve Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği İdare Heyeti Lideri Sayın Hayrettin Uçak’ın mesken sahipliğinde gerçekleşti.

Eskinazi: Taze meyve zerzevat ve mamulleri ihracatında maksadımız 5 milyar dolar

Türkiye’nin 55 milyon ton taze meyve zerzevat üretimiyle dünya genelinde büyük oyuncular ortasında olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği’nin ise; 2020 yılında gerçekleştirdiği 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla 54 yıllık tarihinin ihracat rekorunu kırdığını lisana getirdi.

Türk taze meyve zerzevat ve meyve zerzevat mamulleri kesimlerinin, pandemi sürecinde 84 milyon vatandaşımızın meyve zerzevat muhtaçlığını karşıladıkları üzere dünyanın dört bir tarafına 4,5 milyar dolar ihracat yaparak ülkemize katka pahalı döviz kazandırdığının altını çizen Eskinazi, “Bu toplantımızı yaş meyve zerzevat dalımızda Türkiye’nin gururu ve ihracat şampiyonu Uçak Kardeşler Ltd. Şti. firmamızın tesislerinde yaparak Ege Bölgemizdeki çiftçilerimize ve ihracatçılarımıza pandemi sürecindeki üstün gayretlerine teşekkürlerimizi göstermiş olduk. 2021 yılında yaş meyve zerzevat ve mamulleri kesimlerimizin 5 milyar doların üzerinde ihracat yapacağına tüm kalbimle inanıyorum” biçiminde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri Liderler Kurulu’nun pandemi nedeniyle uzun bir ortadan sonra birinci sefer fiziki olarak toplandığını tabir eden EİB Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, kelamlarını şöyle tamamladı: “Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki tesislerinde, ülkemizde üretilen taze meyve zerzevatları işleyerek dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Uçak Kardeşler Ltd. Şti. firmamıza ihracat hayatında muvaffakiyetler diliyorum. EİB Liderler Konseyi Toplantılarımızı daha evvel de ihracatçı firmalarımızda yapmıştık, bundan sonraki süreçte ihracatçı firmalarımızda toplantılar yapmaya devam edeceğiz. Candan konut sahipliği için Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Liderimiz Hayrettin Uçak’a teşekkür ediyorum.”

Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında, Hayrettin Uçak yaptığı açıklamada; Ege ihracatına taraf veren Birlik Liderlerini, EİB Genel Sekreter ve yardımcılarını ve öbür konukları Seferihisar’da ağırlamaktan onur duyduğunu söz etti.

Uçak, “Birlik Lideri olarak verdikleri hizmetlerin yanı sıra, bölgemizin, ülkemizin önde gelen bedelli ihracatçılarına Seferihisar’da konuğumuz oldukları için teşekkür ediyorum. Bu ziyaret yeni girdiğimiz yaş meyve döneminde bize moral depoladı”dedi.

Seferihisar’daki Ege İhracatçı Birlikleri Liderler Heyeti Toplantısına; EİB Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Lider Yardımcıları Birol Celep ve Mevlüt Kaya, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Lideri Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Lideri Burak Sertbaş, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lider Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Lideri Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Lideri Ömer Celal Umur, Ege Yaş Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Türk Eximbank evvelki periyot Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Hesap Uzmanı ve İzmir Vergi Dairesi evvelki devir lideri Mustafa Bulut katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, Seferihisar toplantısının anısı olarak Hayrettin Uçak’a armağan takdim etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı