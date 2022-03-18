Ege Robotik Cerrahi Merkezi 10 yaşında

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde üroloji, kadın doğum, genel cerrahi ve çocuk cerrahisi branşlarında faaliyetlerini sürdüren Robotik Cerrahi Merkezinin kuruluşunun 10’uncu yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Robotik cerrahi sisteminin kazandırılması kadar sürdürülebilir olmasının da önemine değinen EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Gürgün, teknolojik altyapının güçlendirilmesindeki desteklerinden dolayı EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür etti. Prof. Gürgün, EÜ’nün hedefleri arasında, merkezin uluslararası bir robotik cerrahi merkez haline getirilmesi olduğunu söyledi.

NASA tarafından uzaydaki astronotların sağlık hizmetlerine ihtiyaç duymaları halinde kullanılmak üzere geliştirilen ve sağlık sistemi içinde yer alan robotik cerrahi sisteminin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesine kazandırılmasının üzerinden 10 yıl geçti. Üroloji, kadın doğum, genel cerrahi ile çocuk cerrahisi branşlarında faaliyetlerini sürdüren ve yüzlerce hastanın sağlığına kavuşmasını sağlayan Robotik Cerrahi Merkezinin kuruluşunun 10’uncu yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programa, EÜ Rektör Yardımcısı ve EÜTF Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Çoğulu, başhekimlik ve dekanlık yönetimi ile farklı branşlardan öğretim üyeleri katıldı.

REKTÖR BUDAK’A TEŞEKKÜR

EÜTF Hastanesinin robotik cerrahi serüveninde 2 kilometre taşı olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Gürgün, “Bunlardan birisi hastanemize bu yatırımın yapılması. İkincisi ise cihazın gerekli bakım, onarım ve güncellenmesinin yapılmasıdır. Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın destekleri ile hastanemizin teknolojik altyapısının güçlendirilmesi kapsamında ilk desteklerinden biri de robotik cerrahi merkezimize olmuştur. Sayın Rektörümüzün büyük gayret ve çabalarıyla hastanemizin cihaz parkını olabildiğince yenileyip güncelledik ve ciddi yatırımlar yaptık. Sadece cihazlarla kalınmadı personel olarak da altyapımızı güçlendirdik. Hastanemizin tarihinde hiç görülmeyecek kadar hemşire ve yardımcı sağlık personeli Rektörümüzün destekleriyle hastanemizde istihdam edildi. Bu yatırımların getirilerinden biri de hastanemizin Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus Hastane olarak tescillenmesi olmuştur. Böylece uluslararası anlamda sağlık turizmini de yapabilir hale geldik. Bizlere her zaman destek veren ve yanımızda olan Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“HEDEFİMİZ ULUSLARARASI BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEK”

EÜTFHastanesindeki yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Gürgün, “Merkezi ameliyathanemiz tamamlanma aşamasında ve yeni hastane projemiz de ilerliyor. Fakültemizde sadece sağlık hizmeti üretmiyoruz. Eğitim ve araştırma yönümüz de var. Geçen 10 yıl içinde üniversite hastanemiz bir robotik cerrahi eğitim merkezi haline dönüştü. Deneyimli hocalarımız tarafından verilen seminerler, kurslar ve sertifikalı programlar çok sayıda hekimin yetişmesine aracılık etti. Araştırma Üniversitesi olmamızla birlikte üniversitemizin gelecek vizyonuna 2 parametre daha eklendi. Bunlardan biri dijitalleşme, diğeri de uluslararasılaşmadır. Şu anda robotik cerrahi merkezinden beklentimiz multidisipliner yaklaşımla merkezimizi uluslararası bir robotik cerrahi merkezi haline dönüştürmektir. Hocalarımıza ve sağlık çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA UYGULAYAN İLK MERKEZ EGE”

EÜTF Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Semerci, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ile EÜTF Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, robotik cerrahinin önemiyle ilgili konuşmalar yaptı. Onkolojik ve fonksiyonel açıdan açık ve laparoskopik cerrahiden daha üstün bir metot olan robotik cerrahinin, daha az kesi ve daha az kan kaybı gibi nedenlere bağlı olarak hastaların çok daha hızlı iyileştiğine vurgu yapıldı. Sağladığı geniş görüntü alanı ve el titremesi gibi durumların söz konusu olmaması nedeniyle de robotik cerrahinin ön plana çıktığının altı çizildi. Konuşmalarından ardından 10’uncu yıl pastası kesilerek aile fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı