Ege Üniversitesi profesyonel spor tesisleriyle dikkat çekiyor

Ege Üniversitesi (EÜ), Ege Bölgesi ve İzmir’in spor üssü olma hedefiyle çıktığı yolda hız kesmeden ilerliyor. Son yıllarda EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde gerçekleştirilen yatırımlar ile yenilenen ve düzenli olarak bakımları yapılan spor tesisleri, sporseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Yeni bir çehreye bürünen tesisler, her spor dalından öğrenciye destek sağlayarak, başarıya ulaşmalarında önemli bir rol üstleniyor.

EÜ kampüsünde yer alan Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Büyük Spor Salonu, Tenis Kortları, 20 Mayıs Spor Tesisleri, 50.Yıl Spor Salonu, Küçük Spor Salonu, Futbol Sahaları, 1-2 Nolu Çim Sahalar ve Açık Spor Alanları tam donanımlı fiziksel imkânlarıyla öğrencilerin yanı sıra; üniversite takımlarına ve sporculara da profesyonel bir faaliyet alanı sunuyor. Kampüs içerisinde yer alan ve uzunluğu 2770 metreyi bulan tartan zeminli Sağlıklı Yaşam Koşu Parkurları ise, tüm Egelilere doğa ile iç içe yürüyüş ve koşu yapma olanağı sağlıyor.

EÜ Kampüsünde bir kültüre dönüştürülen spor faaliyetlerine büyük ilgi ve katılım gösteren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrencilerimiz, idari ve akademik çalışanlarımız ile spor saatimizde sık sık bir araya geliyoruz. Ege Üniversitesi olarak yalnızca eğitim öğretimde değil; kültürde, sanatta ve sporda da öncü olmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 3 yıl önce Üniversitemiz Gençlik Spor Kulübünü faal hale getirdik. Futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda faaliyet gösteren kulübümüzün faaliyetleri için tüm spor tesislerimizi yeniledik. Her geçen gün daha fazla öğrencimizin ve idari ve akademik çalışanımızın spor yapma alışkanlığı kazandığını görmek bizleri mutlu ediyor. Üniversite olarak spora ve sporcularımıza olan desteğimizi daima sürdüreceğiz” dedi.

“Rektörümüzün aktif olması, kulübümüzü de hareketlendiriyor”

Ege Üniversitesi Masa Tenisi Takımının faaliyetlerinden söz eden Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Mehmet Yakup Acar, “Üniversitemiz masa tenisi dalında güzel bir seviyede yer alıyor. Bu sene erkeklerde 1. Lig’de, kadınlarda ise Süper Lig’de mücadele edeceğiz. Yeni gelen öğrencilerimizle gücümüze güç kattık. Müsabaka dönemine yakın, salondaki antrenmanlarımızı sıklaştırıyoruz. Masa Tenisi Salonu, Spor Bilimleri Fakültesi’nin öğrencileri için derslerde de kullanılıyor. Aynı zamanda öğrenciler de spor salonuna üye olup, bu salonu kullanabiliyorlar. Öğrencilerimiz buraya gelip, boş saatlerini de değerlendirebilirler” diye konuştu.

EÜ’de en popüler spor dallarından biri olan futbola yoğun ilgi devam ediyor. Kampüs içerisinde yer alan 20 Mayıs Spor Tesisini kullanan EÜ Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenörlerden Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melih Balyan, “Bu tesisin koşu alanları oldukça yüksek standartta. Aynı zamanda kuvvet salonumuz da var. Tesisin bir abonelik sistemi bulunmakta. Öğrenci grupları buraya aylık ve yıllık abonelik sistemleriyle üye olabiliyor. Skor tablosu ve ışıklandırmalar da Rektörümüzün öncülüğünde yenilendi. Rektörümüzün aktif olması, kulübümüzü de hareketlendiriyor” dedi.

Üniversitenin spor olanakları hakkında bilgi veren EÜ Spor Hizmetleri Şube Müdürü Özgür Kaya, “Spor Salonlarında fakülte maçları yapılıyor. Turnuvalara katılacak takımların öğrencileri için salonlarımızda antrenman için süre veriyoruz. Ayrıca fitness salonu, koşu parkuru, masa tenisi salonu, futbol sahası ve basketbol salonu gibi birçok farklı imkânımız var. Öğrenciler, spor salonlarına ve tesislerimize aylık olarak üye olabiliyor. Ayrıca salonlarımızın bir kısmı sosyal tesis olarak kullanılabiliyor” dedi.

“Tesislerimize mezun olan arkadaşlarımızın da gelebiliyor”

Ege’de futbolun yanı sıra; basketbola da büyük önem veriliyor. Açık ve kapalı basketbol sahaları sporseverlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Üniversite takımının başarısı ve basketbol sahasının durumu hakkında konuşan EÜ Takımı Basketbol Antrenörü ve Spor Yönetimi Bilimleri Anabilim Dalı Arş. Gör. Ahmet Köksal, “Profesyonel erkek basketbol takımı olarak, üniversiteler arası birinci ligde yer alacağız. Büyük Spor Salonu tesisinde yer alan bu salon, bizim ana basketbol sahamız. İzmir’deki ilk üç elit spor salonu içine girebilecek özelliklere sahip. Yani basketbol oynanması açısından oldukça elverişli. Daha önce de sahamızda Basketbol Süper Lig maçları oynandı” diye konuştu.

Öğrenciler, kampüs içerisindeki Büyük Spor Salonu’nda bulunan Fitness Salonu’nu aylık üyelik sistemiyle kullanarak da egzersiz ve spor aktivitelerini yerine getirebiliyorlar. Fitness Salonuna üye olan EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Pınar Hatay, tesisin herhangi bir üye sınırlaması getirmediğini belirterek, “Salona üye olmadan önce sadece erkekler için kayıt olduğunu düşünüyordum. Ancak burası herkesin kullanımına açık. Üstelik mezun olan arkadaşlarımız da gelebiliyor. Bundan çok memnunum” dedi. Tesisin olanaklarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatay, “Bacak ve karın çalışabileceğimiz spor aletleri mevcut. Ayrıca fitness salonuna kayıt olmak çok kolay. Çok uygun fiyatlarla aylık ücretlendirme sağlanıyor. Ege Üniversitesi öğrencisi olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Doğa dostu ulaşım

Ege Üniversitesi’nde doğa dostu ulaşım da teşvik ediliyor. Kampüs içerisinde öğrenciler bisiklet ve scooter kullanarak çevreci ulaşım gerçekleştiriyor. EÜ’de kampüs içi araç trafiğini azaltarak, sağlıklı bir ulaşım sağlamak amacıyla 2 km bisiklet yolu kullanılıyor. Öğrencilerin bisikletlerine rahatça ulaşmalarını sağlamak için bisiklet park alanları da kampüs içerisindeki uğrak noktalarda bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı