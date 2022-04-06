Ege Üniversitesinden Türkiye’de öğrenci odaklı bir ilk daha

Öğrenci odaklı birçok ilki hayata geçirerek Türk Yükseköğretimine kazandıran Ege Üniversitesi, bunlara bir yenisi daha ekliyor. Ege Üniversitesi; ön lisans ve lisans programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin ders dışı araştırma, eğitim, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif etkinliklerini belgelendirerek Ek Gelişim Etkinlikleri (EGE Plus) karnesi verecek.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz öğrencilerine ön lisans ve lisans diplomalarının yanı sıra mezun olurken eğitimleri süresince yaptıkları ek çalışmaları belgeleyen bir ilave diploma daha vereceğiz. Bu Türkiye’de bu kapsamda bir ilk olacak” diye konuştu.

Ege Üniversitesi öğrenci odaklı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Ege Üniversitesinde, ön lisans ve lisans programlarını “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler” çerçevesinde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikler açısından güçlendirmek için öğrencilerin ek gelişim etkinliklerine katılımını teşvik etme amacıyla “Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi” uygulaması hayata geçirildi. Karne, öğrencilerin Ege Üniversitesinde kayıtlı oldukları süre içinde yapacakları ders dışı araştırma, eğitim, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif etkinliklerini belgelendirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin ders dışı yapacakları faaliyetleri eğitim süreleri boyunca kayıt altına alarak belirlenen ölçütlere göre puanlanacak. Sistem, geliştirilen yazılımla tamamen Öğrenci Bilgi Sistemi (OBYS) üzerinden dijital olarak yürütülecek. Mezuniyet aşamasına gelen ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere onaylı Ege Plus Karnesi ve etiklikleri gösteren belge, diploması ile birlikte verilecek. EGE Plus, Egeli öğrencilerin eğitim sürelerince ders dışı faaliyetlerini gösteren ve Ege Üniversitesi tarafından onaylı bir karne olacak. Öğrenciler, faaliyetlerini belgelendiren onaylı karne ve dökümünü yaşamları boyunca kariyer planlamalarında ve girişimlerinde kullanabilecekler.

“Öğrencilerimize pek çok yetkinlik kazandıracak”

Bu uygulamadaki genel hedeflerinin, öğrencilerin sürekli öğrenme ve yenilenme, dijital çağ yetkinlikleri ile yaşam ve kariyer becerilerini güçlendirme olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Üniversitemize öğrencilerimiz kayıtlandıktan itibaren ve mezuniyetlerine kadar geçen süredeki ders dışı aktivitelerini kayıt altına alarak belgelendireceğiz. Bu süre zarfında öğrencilerimizin sürekli öğrenme ve yenilenmeye yönelik beceri ve tutum geliştirebilmelerini, dijital çağ becerilerini mesleki çalışmalarında etkin kullanabilmelerini, yaşam ve kariyer becerilerini güçlendirebilmelerini özendirmek için bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Türk Yükseköğretim Sitemi içerisinde bu kapsamda ilk olacak olan bu uygulamanın öğrencilere pek çok nitelik ve yetkinlik kazandıracağına inanıyorum. Öğrencilerimiz, bilgi ve becerilerini farklı alanlara uyarlayabilme ile üst düzey düşünme becerilerini kullanarak özgün ürün ya da süreç geliştirebilme yeteneği sağlayacak. Bilimsel araştırma süreçlerinde etkin rol oynamalarına olanak sağlayacak olan bu uygulamamız, ayrıca mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen bireysel ve ekip çalışmaları yapabilme, problemlere bilgiye dayalı çözüm üretmede bilgi kaynaklarını doğru ve yaratıcı biçimde kullanabilme yetkinliği kazandıracak. Farklı sosyal ve kültürel geçmişe sahip kişilerle verimli çalışabilme ortamı sunacak olan Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi, Türkiye’de bu kapsamda bir ilk olacak. Bu uygulamamız öğrencilerimize araştırma ve sosyalleşme alanlarında ayrı bir motivasyon katacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı