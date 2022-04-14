Ege Üniversitesinin gönül sofrasına Bakan Kasapoğlu da katıldı

Ege Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile öğrencileri Rektörlük tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılarak Ege Üniversitesi ailesiyle orucunu açtı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bahçesinde verilen iftar yemeğine; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İl Protokolü, EÜ senatosu üyeleri, EÜ üst yönetimi, milli sporcular, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan iftar programında EÜ Birgivi İslami Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Bostancı tarafından iftar saatinde okunan ezanın ardından Beşikçioğlu Camii İmam Hatibi Adem Uran, iftar duası yaptı. Etkinlik kapsamında EÜ Türk Musikisi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu dinletisi icra edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Böylesine kutlu bir ayda, bir bereket ikliminde bir mağfiret, rahmet ikliminde sizlerle bir aradayız. Bizleri böylesine güzel bir vesileyle buluşturan Rabbimize hamdediyoruz. Ramazanlar, manevi duygularımızın en yoğun olduğu aylar. Ben gençlerimizle de bu vesileyle her bir iftar sofrasında farklı bir ilde, farklı bir yurtta bir araya gelmeye çalışıyorum. Bugün iftar öncesi Zübeyde Hanım Yurdundaki öğrencilerimizle beraberdik. Gece sahurda ise, İnciraltı Yurdundaki öğrencilerimizle beraberdik. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda emeği geçen başta kıymetli Ege Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a, değerli üniversite yönetimimize ve burada bizlerle beraber olan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Gençler, Türkiye’nin umudu”

Dr. Kasapoğlu, “Bugün İzmir’de hem gençlik alanında, hem spor çalışmaları ile ilgili gündemimizi geniş bir şekilde değerlendirdik. Gerek yurtlarımız, gerek spor yatırımlarımız ve gençlik çalışmalarımız, gençlik merkezlerimiz ve genç ofislerimiz başta olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İzmir’de de hızlı bir şekilde artan bir performansla, verimle ve gençlerimizin yoğun katılımıyla çıtamızı her geçen gün yükseltiyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni çalışmalar, açılışlar ve programlar gibi vesilelerle bir arada olacağız. Gençler, Türkiye’nin umudu. 20 milyon genç nüfus önemli bir potansiyel ama sadece sayısıyla değil, niteliğiyle de ülkemizin gençliği sadece bu ülkenin değil; insanlığını umudu. Biz buna inanıyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz ve gençlerimiz için bugüne kadar hiçbir özveriden kaçınmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliği ile inanıyorum ki önümüzdeki günlerde genç dostu pek çok çalışmayla yine gençlerimizi teşvik etmeye, önlerini açmaya ve onlarla birlikte güçlü Türkiye sevdamızı daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri yine bir olarak, yine beraber olarak, sağlıkla, afiyetle bayrama ve nice bayramlara eriştirsin” diye konuştu.

“Baharı ve açık havada iftarı özledik”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bir mübarek ramazan akşamında beraberiz. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin, hayırlı iftarlar olsun. Bu pandemi döneminde toplu iftarları özlemiştik. Çok şükür pandeminin hafiflemesiyle toplu iftarlar tekrar başladı. Baharı ve açık havada iftarı da özlemişiz. Ege Üniversitesinde ilk defa bu sene açık havada iftar yapıyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel ramazanlarda, birlik ve beraberlik içinde daha nice ramazanlar ve bayramlar karşılarız” dedi.

“Huzur iklimi içerisinde orucumuzu açıyoruz”

Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Kutlu bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, erdemine, yeniden bereket ve nimetine kavuşmuş olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Tüm dünyayı tesiri altına alan pandemi sürecinde iftar sofralarında bir araya gelememenin manevi olarak hüznünü yüreklerimizde taşıdık. Bugün ise özellikle önemsediğim ve Üniversitemizde inşa etmek için büyük çaba sarf ettiğim huzur iklimi içerisinde iftarımızı açmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren Ege Üniversitesi ailesiyle birlikte Ramazan-ı Şerifinin ruhunu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için büyük özen gösterdik ve bu geleneğimiz beş yıldır hiç değişmedi. Huzur içerinde birlikte okunan dualara âmin dediğimiz, aynı sofrada sahurumuzu ve iftarımızı yaptığımız, paylaşımın ve birlikteliğin anlamını idrak ettiğimiz bu mübarek günleri; sizlerle, ailemle birlikte yaşamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Özlemini duyduğumuz iftar sofralarında sizlerle birlikte bir araya gelmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diye konuştu.

“Hep birlikte hayırlı işlere imza atmaya gayret ettik”

Çalışmanın ve üretmenin öneminden bahseden Rektör Budak, “Dinimiz, çalışmaya büyük önem vermiş ve çalışmayı ibadet olarak değerlendirmiştir. Peygamber Efendimiz; ‘İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır’ buyurarak çalışmanın ve üretmenin önemini belirtmiştir. Bizler de çalışmayı; ülkemize, milletimize ve bölgemize hayırlı işler yapmayı kendimize ibadet ve düstur edindik. Bizi başarıya götüren motivasyonumuzun altında yatan hep bu gerçek oldu. Bizler Ege Üniversitesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmaya ve üretmeye ve hayırlı işlere hep birlikte imza atmaya gayret ettik ve bu gayretimizin meyvelerini aldık. Bugün Ege Üniversitesi, eğitim ve öğretimde kalitesini tescillemiş, çıktılarını toplumsal faydaya dönüştürmüş, dinamik, girişimci bir Araştırma Üniversitesi olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlardaki güçlü etkisini artırarak devam ettiren öncü bir üniversitedir” dedi.

“Bugün küresel iddia taşıyan üniversiteler arasında yer alıyoruz”

Ege Üniversitesi personeline özverili çalışmalarından dolayı şükranlarını sunan Rektör Budak, “Gururla ifade etmek isterim ki Türk yükseköğretim sisteminin bugün küresel iddia taşıyan üniversiteleri arasında yer alıyor olmamızda siz çalışma arkadaşlarımızın yeri inkâr edilemez. Bu vesileyle de bugün Üniversitemizin ulaştığı noktaya gelmesinde, emeğini ve desteğini esirgemeyen, tüm akademisyenlerimiz ve idari personelimize; ilmek ilmek dokuyarak oluşturduğumuz Ege Üniversitesi kimliğini her geçen gün daha ileriye taşımamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygumuzu geliştiren programımıza katkı sunan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim; dualarımız kabul olsun” diye konuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak masaları tek tek gezerek personelin ve öğrencilerin Ramazan ayını kutladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı