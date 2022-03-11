Ege ve Akdeniz’de Türk Şirketlerinin Pazar Payı Yükseliyor

HONEST HOLDİNG “CRUISE GEMİ” YATIRIMI İLE TURİZM EKONOMİSİNE 50 MİLYON EURO KATKI SAĞLAYACAK

Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci, bünyelerine kattıkları Miray Cruise Line’a ait M/V Gemini gemisiyle turist taşımacılığında Ege’de hâkim olan Yunan firmalarla rekabete girdiklerini belirterek “Dövizler ülkemizde kalacak. 1 sezonda turizm ekonomisine 50 milyon Euro katkı sağlanacak” dedi.

Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte 2022 yaz sezonu için hazırlıklarını sürdüren Honest Holding, organizasyon ağına eklediği Miray Cruise Line’a ait M/V Gemini gemisiyle yerli ve yabancı müşterilerini ağırlayacak. Ege ve Akdeniz’de hizmet verecek olan firma, dünyanın dört bir yanından on binlerce turisti ülkemize taşıyacak.

“DÖVİZLER ÜLKEMİZDE KALACAK”

Turistik gemi taşımacılığı sektöründe Yunan firmalarının ağırlıkta olduğunu söyleyen Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu Cengiz Deveci, Latin Amerika ve Asya gibi kıtalardan ülkemize gelen turistlerin Yunan firmaları tarafından taşındığını ve ülkelerine büyük döviz girdisi sağladıklarını söyledi. Yeni yatırımlarıyla Ege ve Akdeniz’deki pazar payına ortak olduklarını vurgulayan Deveci, “Yeni gemimizle birlikte bölgedeki Yunan hegemonyasına son veriyoruz. Dünyanın her yerinden gelen turistler artık bir Türk firması tarafından taşınacak. Türkiye çıkışlı milli ve yerli sermayeyle desteklenmiş, Çeşme Limanı’ndan çıkacak olan Miray Cruse Line gemimiz sayesinde, dövizler Yunanistan yerine Türkiye’de kalacak” dedi. Bir yılda 25 bine yakın turistin ağırlanmasını öngördüklerini belirten Deveci, “1 sezonda turizm ekonomisine 50 milyon Euro katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

DÜNYAYI DOLAŞACAK

Tur operatörleri ve acentelerin tatil organizasyonu açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Deveci, “Turistler gemimizle Türkiye’de turlarını tamamladığında Yunan Adaları’na ziyarete gitseler de yine Türkiye’ye dönmek zorunda olacak. Turistler böylece ülkemizde daha fazla vakit geçirerek, daha çok döviz bırakacak” dedi. Pandemi döneminde gemi ve uçak taşımacılığının ciddi yaralar almasına rağmen krizi fırsata çevirdiklerini belirten Deveci, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir pazarlama ağı oluşturduk. Türkiye turlarının cazibesinin artmasını aynı zamanda ülkemizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Gemimiz yaz aylarında Türkiye’de çalıştığı gibi kış aylarında da Latin Amerika ve Körfez ülkelerinde faaliyetlerini yürütecek” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı