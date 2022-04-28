Ege’de “Kitap Kapak Tasarımı Sergisi” açıldı

Ege Üniversitesinde (EÜ) Grafik Tasarım Atölyesi dersini alan öğrencilerin oluşturduğu “Kitap Kapak Tasarımı Sergisi” sanatseverlerle buluştu. EÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Sergi Salonunda açılışı gerçekleştirilen sergiye; EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Boztaş’ın yanı sıra; çok sayıda öğrenci, akademisyen ve idari çalışan katıldı.

Sergilenen eserlerin, sanat ve eğitimin harmanlanmasından meydana geldiğini söyleyen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay, “Genelde insanların kitap seçiminde iki kıstası var. Okuyucu kitabın bir ön kapağına, bir de arka kapağına bakıyor. Ne yazık ki, içindekilerin pek fazla önemi yok. Kapağın bir albenisi varsa, o cezbediyor. Bizim burada yaptığımız, bu anlamda çok kıymetli. Hem sanatın hem de eğitimin birleşmesiyle oluşan sanat eserlerini görünce çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“Kapak, kitabı satın almaya yönlendiriyor”

Okuyucuları kitap satın alma duygusuna yönlendiren en önemli unsurlardan birinin kapak tasarımı olduğuna dikkat çeken Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Merih Tekin Bender; “Bu dönem, neredeyse her hafta sergiler yapıyoruz. Atölyelerde işlediğimiz eserlerin bir kısmını, farklı farklı alanlarda üretilen işlerin örneklerini sergiliyoruz. Öğrencilerimiz, eğitim boyunca birbirlerinin yapmış oldukları eserlere tanık oluyorlar. Ayrıca bir yandan da kendilerini değerlendirme fırsatı buluyorlar. Bugün sergimizde işlediğimiz kitap kapağı konusu, son derece önemli. Kitabı satın alma duygusuna yönelten en önemli unsurun kapak olduğunu düşünüyorum” dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Boztaş, “Sergide, 3’üncü sınıf Grafik Tasarım Atölyesi dersinde eğitim gören öğrencilerimizin kitap kapak tasarımları var. Grafik tasarımının en önemli konularından biri, kitap tasarımı. Burada sergilenen konular tamamen bizim kurgu olarak seçtiklerimiz; yani hiçbiri gerçek, uygulanan ya da uygulanacak kitaplar değil. Grafik tasarımı alanının özelliği gereği bir sistematik konu seçmek gerekiyor. Çünkü bir yayınevi, bir yazar, bir metin kullanarak tasarımı oluşturuyoruz. Biz, burada ikişer tane olmak üzere, bir kitabı ve bir filmi konu aldık. Her öğrenci arkadaşımız kendi yaratıcılık anlayışına göre o konuya özgün orijinal bir kapak tasarımı yaptı. Öğrencilerimiz, kendilerine göre önemsedikleri konuyu kapak tasarımına aktardılar. Burada önemli olan, grafik tasarım atölyesinde dersi alan öğrencilerin kitaplar üzerinden kendi mesajını iletmesi” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı