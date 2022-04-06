Egeli bilim insanlarından ruha dokunacak buluş “SİA Enstrümanı”

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Doktora Öğrencisi Derya Küliğ Atabey’in hazırladığı ve danışmanlığını Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez’in yaptığı “Bireylerin Psikolojik İyi Oluşlarını ve Yaratıcılıklarını Geliştirmeyi Sağlayan Su Efekte Veren Ritim Enstrümanı: SİA Enstrümanı” doktora tezi sonucu geliştirilen SİA Enstrümanı, Türk Patent ve Marka Kurumundan 21 Ocak 2022 tarihinde “Faydalı Model Belgesi” almaya hak kazandı. Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, Tez Jüri Üyesi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan ve Derya Küliğ Atabey; Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı makamında ziyaret ederek buluşlarını tanıttılar.

Buluşu gerçekleştiren ekibi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “ Ege Üniversitesi üst yönetimi olarak bilimsel bilgiyi ürüne dönüştürme çalışmalarına olan desteğimiz tüm hızıyla sürüyor. Hemşirelik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayşegül Dönmez danışmanlığında Psikiyatri Hemşireliği Doktora Öğrencisi Derya Küliğ Atabey’in hazırladığı tez sonucu ortaya çıkan ‘SİA Enstrümanı’, Türk Patent ve Marka Kurumundan Faydalı Model Belgesi aldı. İnsan ruhuna dokunan ve bireyin potansiyelini ortaya çıkaran buluşlarından dolayı ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Suyun, insan yaşamı için önemine değinen Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, “Geçmişten günümüze özellikle su, yağmur, rüzgâr, deniz gibi doğal sesler terapötik olarak kullanılmıştır. Bu durum, insan doğası ile denklik göstermektedir. Vücudunun büyük bir kısmı sudan oluşan insanoğlu, ilk güvenilir limanı olan anne karnında da suda yaşamaktadır. Amniyon sıvısının içinde yaşayan fetusun güven duygusunun temelleri de intrauterin yaşamda atılmaktadır. Tasarlanan SİA Enstrümanının su efekti vermesi ve görünürde suyun akışının izlenebiliyor olması yönü ile hedeflenen; suyun insan vücudu için öneminden yola çıkılarak güven duygusunun temelinin atıldığı intrauterin yaşamda olduğu gibi bu duygunun güçlendirilmesi, bireylerin yeniden doğuşlarının sağlanması ile yaratıcılığın geri kazanılması ve kendiliğinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır” dedi.

“İlk analizler pozitif yönde fark yarattı”

Buluşu gerçekleştirilen enstrüman hakkında bilgi veren Prof. Dr. Dönmez, “SİA, araştırmacılar tarafından tasarlanan su efekti veren ritim enstrümanıdır. SİA’nın kelime anlamı ise; denizcilikte sıklıkla kullanılan, pusula hatalarını bulmaya yarayan, güneşin doğduğu ve battığı noktadan kuzey ve güneye doğru ufuk düzlemi üzerinde ölçülen yayın değeridir. Bu zamana, denizciler arasında SİA vakti denir ve bu aynı zamanda ‘hakiki doğuş’ olarak adlandırılır. Su sesi veren ve terapötik etkisi incelenecek olan enstrümana metaforik olarak SİA adı verilmiştir. SİA, su efekti veren bir ritim enstrümandır. Ancak içinde görsel olarak su kullanılması ve suyun akışının izlenebiliyor olması enstrümanı orijinal kılan yönüdür. Enstrüman, doktora tezi sürecinde geliştirilmiş, üniversitemizin destekleri ile faydalı model tescil sürecini başarı ile tamamlamıştır. Alınan faydalı model onayı, Ülkemizde Psikiyatri Hemşireliği biliminde bir ilk olmuştur. Tezde kullanılmak üzere üretilen prototip enstrümanlar ise kişilerarası ilişkiler kuramı temelli grup çalışmasına dahil edilmiştir. Randomize kontrollü deneysel çalışma olarak yürütülen tezin izlemleri devam etmekte olup, yapılan ilk analizlerde SİA enstrümanın kullanıldığı grup çalışmasına dahil olan bireylerin psikolojik iyi oluş ve yaratıcılık düzeylerinde pozitif yönde anlamlı fark olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı