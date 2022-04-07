Egeli demir ve demirdışı metaller sektörü ihracatta 2,5 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 4 yıldır ihracat şampiyonu olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık dönemde 2 milyar 514 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşarak tarihinin en yüksek ihracat rakamını yakaladı. EDDMİB’in bundan önceki rekoru 2011 yılında 2 milyar 445 milyon dolarlık ihracat performansıydı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 2021 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurulda Divan BaşkanlığınıEİB Koordinatör Başkanı Jak ESKİNAZİ yaparken, Katip üyelikleri Ebru Köpreağaç Gök ve Erden Akman üstlendi. Birlik Başkanı Yalçın Ertan’ın hazırladığı liste, 54 oyla 2022-2026 döneminde EDDMİB’i yönetmek için vize aldı. Birliğin 2022 yılı bütçesi 21 milyon TL olarak kabul edildi.

Genel kurulda konuşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, göreve geldikleri 2018 yılından itibaren üyelerinin sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlamak, ihracat süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturmak ve Türk demir çelik ve demirdışı metaller sektörünün rekabet gücünün artırılmasına destek olmak amacıyla çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

2022 yılı sonu için mevcut seviyeyi daha da arttırmaya çalışacağız

Demir çelik sektörünün ana pazarları olan ABD ve AB pazarlarında uygulanmakta olan korunmacı önlemler, ilave vergiler, ticaret savaşları, anti damping soruşturmaları ve iç piyasadaki tüketimin azlığı sebebiyle iki yıl zorlu bir süreç geçirdiklerini anlatan Ertan, “Sorunları aşmak için 2020 yılında firmalarımız yeni pazarlara, katma değerli üretime yöneldi. Ancak pandemi etkisini hem sektörümüzde hem de tedarikçisi olduğumuz çelik kullanan sektörlerde gösterdi. Salgın başlangıcından itibaren 1-2 aylık süreçte yavaşlasak da sektör firmalarımız bu zorluğu da büyük başarı ile göğüsledi ve hızla adapte olarak sektörü yeniden güçlendirmeyi başardı. 2018 yılında göreve geldiğimizde 1 milyar 185 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 2 milyar 241 milyon dolara, 2022 yılının ilk çeyreği sonunda da 2 milyar 514 milyon dolara taşıdık. 4 yılda ihracatımızı yüzde 110 artırdık. Son bir aydır süre gelen Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Ukrayna’da çok az üretim yapılabilmekte ve bu ülkenin demir-çelik ihracatı durma noktasına geldi. Buradan doğan boşluğun önemli bir miktarını Türk Demir-Çelik üretici ve ihracatçıları karşılamaya başladı. Bu sebeple hem fiyatlarda ani bir yükseliş olmuş, hem de bizlerin demir-çelik ihracatında yeni artışlar oldu. 2022 yılı sonunda bugünkü mevcut ihracat seviyelerimizi koruyup daha yüksek seviyelere taşımak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada hammadde fiyatlarının artışı, enerji krizi, Ukrayna-Rusya savaşı; iç piyasada ekonomik değişimler yaşandığını aktaran Ertan, diğer yandan Yeşil Mutabakata sağlanacak uyum, temiz üretime geçiş de sektörü önümüzdeki süreçte etkileyecek faktörler olarak sıraladı.

Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik öncelikli başlıklarımız olacak

2022-26 döneminde “Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik” başlıklarına ağırlık vereceklerini dile getiren Ertan sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzden 15 firmayla Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir URGE projesi başlattık. Ayrıca sürdürülebilirliğin firmalarımıza yayılmasını ve sürdürülebilir üretime geçişi desteklemek amacıyla Dünya çapında bilinen Responsible Steel girişimine üye olduk. Ekonomik ve sektörel gelişmeler hakkında firmalarımızı bilgilendirmek üzere bilgilendirme toplantıları düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz. Bu yıl Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği organizasyonunda demir-demirdışı metallerin yoğun olarak kullanıldığı, teknoloji ve sanayinin merkezi kabul edilen Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne yönelik sektörel ziyaret organizasyonu düzenlenmeyi planlıyoruz.”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonrasında yeni yönetim kadroları şu şekilde oluştu.

Yönetim Kurulu Başkanı

TOYAS DIŞ TİCARET A.Ş. – YALÇIN ERTAN

Yönetim Kurulu

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ-HÜSEYİN BAŞTUĞ

NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-MEHMET FATİH UYSAL

ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ-BEKİR SAMİ ALTIN

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ORHAN TİMURHAN

BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.-MACİT TAŞKIN

KARDEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ-ÖZLEM BAKIREL

TELMA TEL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.-EŞREF YAVUZ KAPTANOĞLU

TOR DEMİR METAL ÜRÜNLERİ VE MAKİNA PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.-SABRİ ÜNLÜTÜRK

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ-HALİL DOĞAN

ERPEN PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-OLGAR ERDOĞANLAR

Denetim Kurulu

MICHA GALVANIZLI CELIK KONS. SAN.VE TIC. A.S.-ŞABAN DAĞDEMİR

ERCİYES DEMİR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-MUSTAFA ERCİYES

TRC HEDİYELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-EBRU ÇALIŞKAN

Yalçın Ertan kimdir?

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına ikinci kez seçilen Yalçın Ertan, 1956 yılında Aydın’ın Atça Kasabasında dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1978 yılında mezun olan Yalçın Ertan, 1978-80 yılları arasında Güney Kaliforniya, Los Angeles’ta işletme üzerine master yaptı.

İş hayatına 1981 yılında Efe Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’de İhracat Sorumlusu olarak başlayan Ertan, 1981 yılında 2 milyar dolar seviyelerinde olan Türkiye ihracatının geliştirilmesine uzun yıllar katkı sağladı.

Ülkemizin 1980’li yılların başlarında başlayan dışa açılma ve ihracat hamlesinin bir parçası olan dış ticaret sermaye şirketlerinden MEPTAŞ A.Ş.’nin 1983 yılındaki kuruluşundan itibaren 1992 yılına kadar Ticaret Grup Başkanlığı, Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Daha sonra 1992 yılından beri Toyas Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

1986-92 yılları arasında İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Ertan, 2010-14 yılları arasında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 Yılında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Yalçın Ertan, Ayşen Ertan ile evli, 2 çocuk babası ve İngilizce biliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı