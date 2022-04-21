Egeli dericiler 2026 için 300 milyon dolar ihracat hedefi belirledi

Pandemi döneminde Türkiye’nin ilk sanal fuarını düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022-26 dönemi sonu için belirlediği 300 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için yeni dönem çalışmalarına hızlı giriş yaptı.

Yeni dönemin ilk Yönetim Kurulu toplantısını Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (EDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar’ın başkanlığında yapan EDMİB Yönetim Kurulu, 2022-26 dönemi için stratejik önem verdiği sanal faaliyetler, fuarlar ve yarışma ile ilgili üç komite kurarken, yapılan görev dağılımında Başkan Yardımcılığına Halil Gündoğdu ve Ömer Ağartıoğlu, Muhasip Üyeliğe Mehmet Sepici seçildi. TİM Genel Kurulu Delegesi Erkan Onmuş oldu.

Önümüzdeki dönemde Metaverse’te ayakkabı, saraciye, deri konfeksiyon ürünleri için sanal AVM kurmayı hedefleyen EDMİB, Sanal Faaliyetler Komitesinde Erhan Onay ve Mustafa Arıoğul’un liderliğinde çalışmalarını yürütecek.

İtalya’da Expo Riva Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 4 yıldır başarılı bir şekilde düzenleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022-26 döneminde fuar organizasyonları için Erkan Onmuş ve Fırat Güler’den oluşan Fuar Komitesi’ni oluşturdu.

Deri sektöründe katma değerli ürün ihracatını artırmak için uzun yıllardır başarılı bir şekilde düzenlenen Deri’n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasını, Nagihan Bozkurt ve Mehmet Berberci’den oluşan Yarışma Komitesi koordine edecek.

Genç, deri sektöründe yetkin ve dünyayı çok iyi bilen dinamik bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, önümüzdeki 4 yıllık dönemde sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk faaliyetlerini eksenine alan faaliyetler gerçekleştirme kararı aldıklarını dile getirdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2021 yılında ihracatını yüzde 32’lik artışla 129 milyon dolardan, 171 milyon dolara taşıdığını aktaran Zandar, “Son 1 yıllık dönemdeki ihracatımızda artış hızını yüzde 50’ye ulaştırarak 185 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdık. Görev süremizin sonunda 300 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Bunun için geleneksel ihraç pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirirken, Güney Kore ve Kuzey Amerika pazarına odaklanacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı