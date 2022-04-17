Egeli ekip dünyada bir ilke imza attı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü ve ekibi dünyada bir ilke imza atarak, içtiği tehlikeli madde nedeniyle yemek borusu yanan Cezayirli 3,5 yaşındaki Meryem’i robotik cerrahiyle sağlığına kavuşturdu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Doç. Dr. Dökümcü ve ekibini tebrik edip minik Meryem’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Rektör Budak, EÜ’nün sadece Türkiye’de değil dünyada da marka haline geldiğini söyledi.

Cezayir’de yaşayan 3,5 yaşındaki Meryem Sellami’nin yemek borusu, henüz 2 yaşındayken tehlikeli bir madde içince yandı ve ağız yoluyla beslenememeye başladı. 1,5 yıl boyunca çocuklarını tedavi ettiremeyen aile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve EÜTF Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zafer Dökümcü’ye ulaştı. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Cezayirli aile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek tedavi sürecini başlattı. Yapılan tetkiklerde minik Meryem’in robotik cerrahi yöntemi uygulanarak sağlığına kavuşabileceği belirlendi. Doç. Dr. Dökümcü ve ekibi başarılı bir ameliyatla yanan yemek borusunu çıkarıp midenin bir bölümünü yemek borunun yerine yerleştirdi. Hızla sağlığına kavuşan Meryem, ağız yoluyla da beslenmeye başladı.

EGE YALNIZCA TÜRKİYE DEĞİL DÜNYADA DA BİR MARKA

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, başarılı bir ameliyata imza atan Doç. Dr. Dökümcü ve ekibini ziyaret etti. Ekibi tebrik eden Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemiz sadece Türkiye’de A Plus hastane değil, uluslararası arenada da artık tam anlamıyla bir marka haline geldi. Burada da Meryem kızımız, Cezayir’den hastanemize gelmiş durumda. Fransa çok yakın olmasına rağmen Çocuk Cerrahisindeki Zafer Dökümcü hocamız ve ekibi için Cezayir’den Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemize geldiler. Yemek borusuyla ilgili operasyon yapıldı ve şu anda Meryem sağlığına kavuşmuş durumda. Bu aslında hastanemizin, cerrahlarımızın, hocalarımızın sağlık turizmi anlamında da uluslararası arenada tam anlamıyla bir marka olduğunu gösteriyor. Hocamızı ve ekibini kutluyorum. Kızımıza da Allah’tan şifa diliyorum. Yalnızca bölgemiz ve ülkemiz için değil uluslararası arenada da bu sağlık hizmetlerini vermeye devam edeceğiz” dedi.

DÜNYADA BİR İLK

Daha önce doğuştan yemek borusu kapalı olan 1 yaşındaki hastaya, robotik cerrahi yöntemi ile mide çekme ameliyatı yaparak dünyada bir ilke imza atan Doç. Dr. Dökümcü, yemek borusu sonradan zarar gören ve çıkarılması zorunda kalınan Meryem’in ameliyatının da dünyada ilk kez yapıldığını söyledi. İçtiği tehlikeli madde nedeniyle yemek borusu yanınca midesine takılan hortumla beslenen Meryem’in sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Doç. Dr. Dökümcü, “Hastamızın annesi doktor. Bu konuyla ilgili ‘Nereye başvurabilirim?’ diye araştırıyor ve merkezimize ulaşıyor. 3 hafta önce Meryem’in ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Meryem’in ameliyatında, robotik cerrahi ile yanmış yemek borusunu çıkartıp onun yerine midesini yeni yemek borusu olarak yerleştirdik. Bu açıdan da dünyadaki ilk hasta olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

EGE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Minik Meryem’in babası Musa Sellami, Doç. Dr. Dökümcü ve ekibi ile EÜTF Hastanesine teşekkür edip, “Meryem’in hastalanmasının ardından çok araştırdık. Özellikle bu cerrahi zor bir ameliyat olduğu için detaylı bir araştırma yaptık. İnternet sayesinde Zafer hocaya ulaştık ve operasyon hakkında detaylı bilgi aldık. Zafer hoca bize çok yardımcı oldu ve kolaylıklar sağladı. Çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi ve daha önce yemek yiyemeyen Meryem şu an çok rahat yemek yiyebiliyor. Zafer hocaya ekibine ve Ege Üniversitesi ailesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı