Egeli ihracatçılar: Zeytinyağı ihracatında 20 cent fon kaldırılmalı

Türk zeytinyağı sektörü, 2022/2023 sezonunda elindeki 500 bin tonun üzerindeki zeytinyağını katma değere dönüştürmek için ihracata ağırlık vermişken, dökme ve varilli ihracata getirilen 20 cent fonla karşı karşıya kaldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), fonun en kısa zamanda kaldırılması gerektiğini savundu.

İZMİR (İGFA) – 19 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 7391 Sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile zeytinyağı ihracatına fon kesintisi getirildi. Karar ile dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında, kg başına 20 cent Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisi yapılacağı bildirildi.

Türkiye’nin elindeki zeytinyağı varlığının hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek seviyede olduğunun altını çizen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu, fon kararına karşı çıkarken, zeytinyağı sektöründe serbest piyasa ekonomisi şartlarının devam etmesi gerektiğini savundu.

EZZİB Yönetim Kurulu, ihracatçıların maliyetlerini yüzde 6 artıracak fon kararının yanlış olduğunun altını çizdi ve bir an önce kaldırılmasını istedi.

EZZİB Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada; “Türkiye 2022/23 sezonuna 50 bin ton zeytinyağı stoğuyla girdi. Rekoltemizde 421 bin ton olarak hesaplandı. Afrin’den gelen 30 bin ton zeytinyağı dikkate alındığında 501 bin ton bir zeytinyağı varlığımız oluştu. 190 bin ton iç tüketim, 150 bin ton ihracatımız olacağını öngördüğümüzde, yeni sezona 160 bin ton stokla gireceğiz. Türkiye’nin zeytinyağı arzında panik olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil” tespitinde bulunuldu.

Türkiye’de marketlerde sofralık zeytin ve zeytinyağı arzında bir sıkıntı yaşanmadığına yer verilen açıklamada, butik zeytinyağı fiyatlarının sektörde genel fiyatlarmış gibi değerlendirilmesinin yanlış olduğunun altı çizildi.

AYÇİÇEĞİ ZEYTİNYAĞININ MUADİLİ DEĞİL!

“Türk zeytinyağı sektörü büyük stokla yeni sezona girmemeli” diyen EZZİB Yönetim Kurulu, iç piyasadaki fiyatların daha stabil bir seyir izlemesi içinde Afrin’den Tarım Kredi Kooperatifi tarafından getirilen zeytinyağının iç piyasaya sunulmasını önerdi.

“Tahıl koridoru kapanınca bitkisel yağ sorunu yaşanacak” yaklaşımıyla zeytinyağı ihracatına fon getirildiği tespitleriyle ilgili de görüşünü paylaşan EZZİB Yönetim Kurulu, “Ayçiçeği ile zeytinyağı arasında bir ilişki yok. Ayçiçeği ile zeytinyağı birbirinin muadili değil. Zeytinyağı meyve suyu, diğer yağlarla fiyatı kıyaslanmamalı” değerlendirmesinde bulundu.

MARMARABİRLİK’E GÖRE KESİNTİ SATIŞI TEŞVİK EDECEK!

Hatırlanacağı gibi Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise, söz konusu kararı hem tüketicinin korunması hem de sektörün geleceği açısından doğru olduğunu belirtere, “Ülkemizde ambalajlı zeytinyağı satışı ile az miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Bu karar sektörün ambalajlı zeytinyağı satışını teşvik edecektir” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak : İGFA