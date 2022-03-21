EGEM Otomotiv 2022 Yılını 2 Büyük Yatırım ile Taçlandırıyor!

EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 2022 yılını EGEM Otomotiv’de yatırım yılı olarak ilan etti. “EKMAS Group ailesi olarak çalışmalarımızın karşılığını alıyor olmak bizi son derece mutlu ediyor. Yepyeni projelerle karşınıza çıkmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

2022 yılında EGEM Otomotiv’in en büyük birinci yatırımı, Haziran ayında devreye giriyor. Stellantis Group bünyesindeki Citroen markası, Bornova lokasyonunda bulunan EGEM Otomotiv’e dâhil ediliyor.

30 yılı aşkın tecrübe ile sektörde varlığını sürdüren EKMAS Group, bulunduğu şehre değer sağlayıp yepyeni projeleri ile büyümeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “otomotiv, mühendislik, inşaat, turizm, sanayi ve spor alanlarında 500’ün üzerinde çalışanımız ile kalite standartlarını her zaman daha üst seviyelere taşımayı ilke edindik” dedi. Kurulduğu günden bu yana birçok ilklere ve başarıya imza atan EGEM Otomotiv; satış, servis, yedek parça ve kurumsal ikinci el satış faaliyetlerini Bornova’daki 7.500 metrekarelik alanda sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılında Performans Ödülleri’nde Türkiye birincisi seçilen EGEM Otomotiv, Satış Sonrası Performans Ödülleri’nde bölge şampiyonu seçildi. 2020 yılında ise Opel Müşteri Memnuniyeti ve Operasyonel Kalite Türkiye Birincisi, Opel Ticari Araç Satış Performans Türkiye Birincisi ve Opel Satış Hedef Gerçekleştirme Performansı Türkiye Birincisi oldu. Ekmekçioğlu “2021 yılı henüz açıklanmamış olsa da hem satış hem de satış sonrası bölgemizde birincilik için son derece iddialıyız” ifadelerini ekledi. Araç kullanıcılarının vazgeçilmezi EGEM markası, Opel standartlarına son derece uyumlu ve alanında uzman çalışanları ile başarısını giderek artırmaya devam ediyor. Müşterilerinin kalplerine dokunan, onlarla sıcak ilişkiler kuran ve güçlü bayi ağlarına sahip Opel EGEM hız kesmeden büyüyor.

2022 yılının ikinci yatırımı ise yıl sonunda Manisa’da gerçekleşecek. EGEM Otomotiv, Stellantis Group bünyesinde bulunan Peugeot, Citroen ve Opel marka araçları ile müşterileri buluşturacak.

EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, “İzmir ile bütünleşen marka olarak yeniliklere açık, dönüşümde öncü bir vizyona sahibiz. Başarıyla yürüttüğümüz stratejik yol haritamızın odağında müşteri memnuniyeti var. Onlarla kuruduğumuz bağı daha da güçlendirerek birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı