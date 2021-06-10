KAP duyurusu

KAP duyurusu

 Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuru yaptı. Sermaye Piyasası Konseyi'nin Seri:II, No 15.1 Sayılı Öze
Ana Sayfa Ekonomi 10 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Egeplast’ta sermaye artırımı çalışmaları

Egeplast’ta sermaye artırımı çalışmaları

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş, sermaye artırımı çalışmalarına ait bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimiz KAP açıklamalarımızdan da takip edileceği üzere Üst Pazar başvurusu da yürütülen süreçlerden birisi olmuş ve Borsa İstanbul tarafından karar 01.06.2021 tarihinde verilmiştir. Yapılması planlanan sermaye artırımına ait hazırlanacak izahnamede son bilgilerin yer almasını teminen çalışmalarımız devam etmekte olup, acilen tamamlanması hedeflenmektedir. Ardından sermaye artırımına ait SPK’ya yapacağımız müracaatımız KAP’ta kamuoyu bilgisine sunulacaktır.” tabirine yer verildi.

Hibya Haber Ajansı

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