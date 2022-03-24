Egiad – Gaziantep Gikad – İzikad Güçbirliği

Gaziantep’te birçok başarılı projeye imza atarak, şehrin vizyonuna katma değer sağlamayı hedefleyen Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD)Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Aşnük, İZİKAD İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, girişimci iş kadını Buse Aşnük, EGİAD Yönetimini ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Başak Çayır Canatan, Müge Şahin, Yağmur Yarol, EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Elif Kaya, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz, EGİAD Yayın Takımı Üyesi Selen Günaydın, Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Kudar Eroğlu ve EGİAD Basın Danışmanı Ebru Dön Keskin katılım gösterdi.

İş hayatında, toplumsal hayatta kadınların var olmasının önemine değinildiği görüşmede, üretimde, sanayide, sahada girişimci kadınların gücüne güç katmanın Türkiye’nin geleceğini güçlendireceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Aşnük; sözlerine şu cümleler ile devam etti: “Biz Girişimci Kadınları Destekleme Derneği yönetimi olarak; Gaziantep ile sınırlandırmadığımız çalışmalarımıza Türkiye sınırları içerisinde girişimci olmak isteyen her kadına dokunmaya, destek olmaya ve yol göstermeye devam ediyoruz. İstiyoruz ki, her kadın ev ekonomisine katkı sağlamakla başladığı çalışmasıyla ülke ekonomisine de katkı sağlayarak hayallerinin bir adım ötesine gitsin.”

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise STK olarak kadın üyelerle daha da güçlendiklerini ifade ederek, “Kadın üye sayımızı arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yüzde 35’lerde olan Kadın üye oranımızın daha da artması için siz değerli STK’larla çalışmaya varız” dedi.

İZİKAD İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de iş hayatındaki kadının varlığını arttırmak istediklerini kaydederek bu konuda EGİAD ile işbirliği yapmaktan mutluyuz” dedi. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda önemli bir adres olduğunu ifade eden Sezgin, “Ticari hayatta kadının adını daha fazla duyulur kılmak mecburiyetindeyiz. Bunun yolu da kadını teşvik etmek, iş yaşamına sokacak ortamı onlar için hazırlamaktan geçiyor. EGİAD’ın işbirliğine açık yapısı nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı