EGİAD yeni üyelerle daha da güçleniyor

EGİAD Yönetim Kurulu tarafından yeni üyelere EGİAD’ı daha yakından anlatabilmek ve yeni üyelerle birebir iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla yeni üye tanışma toplantısı gerçekleştirildi. EGİAD’a son dönemde üye olan genç iş insanlarının katıldığı etkinlikte; EGİAD Melekleri, Sosyal Kültürel Etkinlikler Merkezi olarak faaliyet gösteren Portekiz Sinagogu, Kemeraltı Projesi, EGİAD Think Tank, Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm başta olmak üzere EGİAD projeleri tanıtıldı. Yeni üyelerin çalışabilecekleri komisyonlar hakkında bilgi almaları sağlandı.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, pandemi tedbirleri sonrasındaki normalleşme sürecinde, üyeleriyle buluşmaya kaldığı yerden devam etti. Görev süresinin ilk yılını mart ayında geride bırakan ve pandemi koşullarına rağmen 25 üyeyi EGİAD’a kazandırmayı başaran EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, önceki gün yönetim kuruluyla birlikte yeni üyelerle dernek merkezinde bir araya geldi. Toplantıya EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yaparken, yeni üye genç iş insanları da tam katılımla etkinlikte yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yeni üyelerle derneğin dinamiğinin arttığını belirterek, derneğin misyon ve vizyonu hakkında bilgiler verdi. Yelkenbiçer, İzmir ve ülke ekonomisinin gelişimine yönelik çalışma ve hizmetlerini yoğun bir tempoda sürdüren EGİAD’ın, Ege’nin en köklü sivil toplum örgütleri arasında yer aldığını belirterek, “EGİAD, 32 yıldır başarıyla genç iş dünyası için hizmet vermektedir. Çalışmalarımızı özellikle üye ve çözüm odaklı bir anlayışla yürütüyor olmamız kat edilen bu yoldaki en önemli etkendir. STK olarak verdiğimiz hizmetlerin dışında, planladığımız ve yürüttüğümüz projeler ile İzmir’e katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yönetim Kurulum adına çalışmalarımızda bize sağladığı güven, destek ve yardımlar için üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Etkinlikte ayrıca yeni üyeler kendilerini ve şirketlerini tanıtma fırsatı buldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı