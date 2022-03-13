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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 29 Görüntüleme

EGİAD’da Söz Kadınların

EGİAD’da Söz Kadınların

Yüzde 30’luk kadın üye oranı ile dikkat çeken EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “EGİAD’lı İş Kadınları Perspektifinden Çalışma Hayatında Kadın” konulu etkinlik ile kadın üyelerini online toplantıda biraraya getirdi.

Kadınlar Günü ruhuna sadık kalarak başrolde kadın üyelerin olduğu etkinlikte, söz tamamen kadın üyelere bırakılarak; toplumda, çalışma hayatında kadının yeri, hakları, beklentileri masaya yatırıldı.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşmasıyla başlayan webinar EGİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Kudar Eroğlu’nun moderasyonuyla, STK üyesi iş kadınlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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