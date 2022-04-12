EGİAD’dan Enerji İçin Check – Up Projesi

EGİAD; Enerji kaynaklarının hızla tükendiği ve sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunun büyük önem kazandığı günümüzde, enerji israfına dur diyebilmek adına önemli bir adım attı. Enerjisinin yüzde 90’dan fazlasını ithal eden ve enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’de, Enerji Check-up Projesi’nin büyük ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ege Genç İş İnsanları Derneği – EGİAD, pazartesi günü dernek merkezinde, SETAŞ Enerji Genel Müdürü Sertaç Yılmaz ile protokol imzalayarak Enerji Check – Up Projesine bir kez daha start verdi.

Ukrayna krizi, doğalgazda yüzde 99.1, petrol ve ürünlerinde yüzde 92.4 dışa bağımlı olan Türkiye’de riskleri arttırdı. İş dünyasının artan enerji maliyetlerinden ötürü çıkmaza girmemesi için çözüm yolları arayan EGİAD – Ege Genç İş İnsanları Derneği, “Enerji Check-Up” projesiyle üye firmalar çerçevesinde enerji tasarrufuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Setaş Enerji şirketiyle protokol imzaladı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, enerjinin daha verimli kullanılması için herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. EGİAD’ın Alsancak’taki merkezinde gerçekleştirilen protokol törenine Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Setaş Enerji Genel Müdürü Sertaç Yılmaz ve üyeler katıldı. Törende konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, kaynakların hızla tükendiğine, sürdürülebilir bir dünya için enerji tasarrufunun büyük önem kazandığına dikkat çekerek, “Enerji tasarrufu hepimiz için büyük önem taşıyor. Enerjisinin yüzde 90’dan fazlasını ithal eden ve enerjide dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, 2021 yılı rakamlarına göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159,3 artarak 5 milyar 427 milyon 439 bin dolardı. Küresel ısınma, sanayileşme ve artan dünya nüfusu sonucu enerji açığı büyürken, enerji kaynakları da buna bağlı olarak hızla tükendi. Ukrayna- Rusya savaşı da bu maliyetleri daha da arttırdı. Enerji darboğazının aşılması ve enerjinin daha verimli kullanılması için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. EGİAD’da dönemler arası devamlılık esastır. Biz de 12. Dönem 2013 yılında yapılan enerji checkup projemizi tekrarlamaktan çok mutluyuz” dedi.

Kaynaklar Tükendi

Enerji Check-up Projesi’ne büyük ihtiyaç doğduğunu belirten Yelkenbiçer şöyle konuştu: “Enerji kaynakları tükendikçe enerji fiyatları da hızla yükseliyor. Dolayısıyla enerji tasarrufunun önemi ve gerekliliği geçtiğimiz her gün daha iyi anlaşılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Üretim maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla oluşturduğumuz “Enerji Check-Up” projesi de işte bu amaçla bugün imzaladığımız bu anlaşma ile start alıyor. Bu kapsamda İzmir’de yer alan akredite bir firma olan Setaş Enerji ile iş birliğine imza atarak, üyelerimizin daha verimli enerji kullanımı ve tasarrufu için hiçbir bedel ödemeyecekleri önemli bir hizmeti başlatmış oluyoruz. Proje kapsamında, üyelerimizin şirketlerinde ücretsiz olarak enerji check up faaliyeti yürütülerek, kurumsal bazda, enerji verimliliğinde ciddi artılar yaşanabilecek.”

Rekabet Gücü Artacak

Setaş Enerji Genel Müdürü Sertaç Yılmaz ise enerji verimliliğinin rekabet gücünü artırdığına dikkat çekerek, “EGİAD bu projeyle çevre bilinci yüksek bir dernek olarak kendisini oraya koymuştur. Bu konuda duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu proje ile, temelden tepeye kadar, şirkete, fabrikaya, dünyaya daha verimli ve faydalı yeni bir enerji bakış açısı oluşturacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı