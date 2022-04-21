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Ana Sayfa Eğitim 21 Nisan 2022 17 Görüntüleme

EGİKAD Üyeleri, EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu desteğiyle iş İngilizcesini geliştirdi

EGİKAD Üyeleri, EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu desteğiyle iş İngilizcesini geliştirdi

Ege Üniversitesi (EÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) arasında mesleki İngilizcenin desteklenmesi ve yabancı dil kullanımı konusunda pratiklerinin geliştirilmesine yönelik yapılan proje başarı ile tamamlandı.

EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Seda Beydeş, EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç, EGİKAD üyeleri, projede yer alan okutmanlar katıldığı iftar yemeği programında projenin sonuçları ve gelecekte yapılabilecek işbirliklerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Öğretim Görevlisi Seda Beydeş, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak EGİKAD ile bu iş birliğini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını ve gelecekte farklı projelerde EGİKAD ile bir arada olacaklarını söyledi.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kılıç ise EGİKAD üyelerinin iş İngilizcesini geliştirmeyi hedeflediklerini ve son derece başarılı bir şekilde projenin tamamlandığını ifade etti.

EGİKAD üyelerinin özellikle iş İngilizcesi konusunda desteklenmesi ve yabancı dil kullanımı konusunda pratiklerinin geliştirilmesini kapsayan proje, üç etap halinde yürütülerek tamamlandı. Çevrimiçi ortamda yürütülen bu proje kapsamında 15 iş insanı kursu tamamlayarak sertifikalarını teslim aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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