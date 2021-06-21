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Ana Sayfa Eğitim 21 Haziran 2021 15 Görüntüleme

Eğitimde Psikolojik Sağlamlık Sempozyumu gerçekleşti

Eğitimde Psikolojik Sağlamlık Sempozyumu gerçekleşti

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık Kısmı tarafından düzenlenen “Pandemi Sürecinde Eğitimdeki Tüm Paydaşlar Açısından Ruhsal Sağlamlık” ana temalı sempozyumda, pandemi devrindeki belirsizliğin yarattığı olumsuz ruhsal tesirler masaya yatırıldı. 27 Mayıs Perşembe günü online olarak gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye’nin farklı vilayetlerinden birçok öğretmen katıldı.

Sempozyumun açılışını Prof. Dr. Acar Baltaş, “Belirsiz Vakitlerde Hayatın Hakkını Vermek” bahisli konuşmasıyla yaptı. Baltaş’ın akabinde Dr. Gizem Arıkan “Covid-19’un Tesirlerine Psikoloji Çerçevesinden Bakmak” başlıklı konuşmasıyla pandeminin ruhsal tesirlerini aktardı. Uzm. Psk. Danışman Pelin Atasoy “Pandemi Günlerinde Ruhsal Sağlık” konusunu ele alırken, sempozyumun kapanışını “Duyusal Yoksunluğunun Ruhsal Etkileri” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. İlyas Göz yaptı. Sempozyum konuşmacıları öğretmenlere pratik tahlil çözüm tekliflerinde bulunurken, devrin çabucak herkeste yarattığı tesirleri konuşmak iştirakçiler ortasında duygudaşlık sağladı. Ayrıyeten sempozyuma katılanlara Prof. Dr. Acar Baltaş’ın son kitabı olan “Hayatın Hakkını Vermek” ikram edildi.

Hibya Haber Ajansı

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