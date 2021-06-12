Egzersizden önce bir bardak süt

Sıhhat Bakanlığı Türkiye Halk Sıhhati Kurumu, Sıhhat Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Besin, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve üniversitelerin iştirakiyle hazırlamış olan ‘Türkiye Beslenme Rehberi’nde, başta çocuklar ve gençler, doğurganlık çağındaki bayanlar ve yaşlılar olmak üzere tüm yaş kümesindeki bireylerin süt ve süt eserlerini her gün tüketmesi gerektiği vurgulanıyor.

Fizikî olarak her gün mümkün olduğunca faal olunması gerektiğine işaret eden rehberde ayrıyeten, gün içinde iki saatten daha uzun müddet hareketsiz kalınmaması gerektiği belirtilirken, antrenmandan yarım saat evvel bir su bardağı süt yahut ayran tüketilmesi öneriliyor.

Bilhassa spor yapan gençlerin sağlıklı olmaları ve optimal performansa ulaşmaları için sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Türkiye Beslenme Rehberi’nde, atletlerin kalsiyum ihtiyacının, günlük ortalama 1200 mg olduğu ve bu ölçünün süt tüketilerek kazanılabileceği belirtiliyor.

Diyet sırasında yetersiz kalsiyum tüketimi, düşük kemik mineral yoğunluğuna ve gerilim kırıklarına neden oluyor. Egzersiz mühletince harcanan glikojen ise birinci yarım saat içerisinde, sıvı ya da katı olarak tüketilen karbonhidratlardan sağlanıyor. Glikojen tükendiği vakit atletin performansını olumsuz tarafta etkileyen bitkinlik meydana geliyor. Bunun önüne geçmek için antrenman öncesi tüketilen süt, bedenin istikrarını muhafazaya yardımcı oluyor.

Spor sonrası beslenmede, kaybedilen vitamin ve mineralleri yerine koyacak, içerdiği karbonhidrat ile enerjiyi yükseltecek, kas dokusunun onarılması ve geliştirilmesi için gerekli proteini içeren sütün tüketilmesi, sıhhat açısından büyük kıymet taşıyor. Türkiye Beslenme Rehberi’nde , tüm besin pahalarını barındıran sütün, fizikî aktivite seviyesinin artırılması için idmandan yarım saat evvel, hafif bir orta öğün olarak da tüketilebileceği belirtiliyor.

Süt eserleri tüketiminde sıhhat risklerinin önüne geçmek için de, kaynağı bilinmeyen, kontrolsüz sokak sütü satın alınmamasının altını çizen rehber; pastörize ve uzun ömürlü sütlerin (UHT) tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Hibya Haber Ajansı