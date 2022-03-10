EİB 2021 yılının ihracat yıldızlarını gazetelere verdiği teşekkür ilanlarıyla duyurdu

Ege İhracatçı Birlikleri, 2021 yılında Türkiye’ye 7,8 milyar dolar döviz kazandıran sektörlerinde ilk üçte yer alarak 61 ödüle hak kazanan 56 firmaya gazetelere verdiği ilanlarla teşekkür etti.
2021 yılının ihracat şampiyonlarını gazetelere 9 sütuna manşet yaparak ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri gelenekselleşen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni de önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor.
Türkiye’nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin ihracatına 28 milyar doların üzerinde katkı sağladığını aktardı.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Şampiyonlar Ligi”nde yer alan 56 firmanın 2021 yılında 7,8 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “İhracat şampiyonlarımız 2020 yılındaki 5,3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021 yılında yüzde 47 geliştirmeyi başardılar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 7 bin ihracatçımızın her birini “Kahraman” olarak görüyoruz. Türkiye’de ihracatçılara dönük ilk ödül törenini 2004 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak başlattık. Pandeminin zirve yaptığı ortamda verdiğimiz gazete ilanlarıyla ihracatçılarımıza bir nebze moral vermek istedik” diye konuştu.
İhracatın Yıldızları EİB’nin ihracatının yüzde 48’ini yaptı
İhracatın Yıldızları olan 56 firmanın Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldıklarını dile getiren Eskinazi, Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18 milyar dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik, dijitalleşme, lojistik, tasarım, tanıtım, inovasyon ve Ar-Ge’nin yoğunlaşacakları başlıklar olacağını sözlerine ekledi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin İhracatın Yıldızları Listesindeki 46 firmanın listedeki yerlerini koruduğu görülürken, 2021 yılında yaptıkları ihracatla 10 firma listeye girme başarısı gösterdi.
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firma olurken, en çok ihracat yapanlar listesinde ikinci sıradaki Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılında EİB’den en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi. EİB’nin genelde en çok ihracat yapan firmalar listesinde zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise; Demir ve Demirdışı Metaller Sektörünün ihracat şampiyonu Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. oldu.
İzmir’den 33, Manisa’dan 11 firma yer aldı
İzmir’den 33 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Manisa 11 firmayla ihracatındaki ilk 11’i ihracat şampiyonları listesine gönderdi. Aydınlı 6 firma ihracat şampiyonları listesine girerken, Denizli 3, Muğla 2 ve Uşak 1 firmayla listede temsil edildi.
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 İhracatın Yıldızları Listesi şu şekilde oluştu:
|
Ege İhracatçı Birlikleri
|
Birinci
|
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege İhracatçı Birlikleri
|
İkinci
|
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
|
Ege İhracatçı Birlikleri
|
Üçüncü
|
BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.
|
Ege İhracatçı Birlikleri
|
En çok ihracat yapan DTSŞ
|
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
Birinci
|
BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş.
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
İkinci
|
KOCAER HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği
|
Üçüncü
|
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
Birinci
|
SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SAN. TİC. A.Ş.
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
İkinci
|
AGAMER DERİ KONFEKSİYON İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
Üçüncü
|
MARC CHANTAL DERİ VE TEKSTİL ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
Birinci
|
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
İkinci
|
ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
|
Üçüncü
|
ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.TİC.A.Ş.
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği
|
Birinci
|
ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği
|
İkinci
|
YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği
|
Üçüncü
|
KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
Birinci
|
ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş.
|
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜN.İTH. İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
İNTER ABRASİV SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Ege Maden İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİCARET A.Ş.
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
TETRA PAK PAKETLEME SANAYI VE TICARET LTD.STI.
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
KÜTAŞ TARIM URUNLERI DIS TIC. VE SAN.A.S.
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş.
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|
Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş.
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Tütün İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
PHİLİP MORRİS TÜTÜN MAMULLERİ SAN. TİC. A.Ş.
|
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
|
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
TUKAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
birinci
|
VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
ikinci
|
SURTAŞ İŞLETMECİLİK İNŞAAT SAN.VE NAKLİYAT LTD. ŞTİ.
|
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği
|
üçüncü
|
NEJAT ATALAN DIŞ TİCARET A.Ş.
|
Seramik ve Toprak Ürünleri
|
birinci
|
BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş.
|
Seramik ve Toprak Ürünleri
|
ikinci
|
GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
|
Seramik ve Toprak Ürünleri
|
üçüncü
|
QUA TRADİNG TİCARET A.Ş.
|
Elektrik/Elektronik
|
birinci
|
ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş.
|
Elektrik/Elektronik
|
ikinci
|
SCHNEIDER ELEKTRIK SAN.VE TIC. A.Ş.
|
Elektrik/Elektronik
|
üçüncü
|
UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.
|
İklimlendirme
|
birinci
|
MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY KLİMA SİSTEMLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
|
İklimlendirme
|
ikinci
|
UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş.
|
İklimlendirme
|
üçüncü
|
KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Kimya
|
birinci
|
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
|
Kimya
|
ikinci
|
AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Kimya
|
üçüncü
|
POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Makina
|
birinci
|
TPI-KOMPOZİT KANAT SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Makina
|
ikinci
|
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|
Makina
|
üçüncü
|
DİRİNLER DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Otomotiv
|
birinci
|
CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Otomotiv
|
ikinci
|
JANTSA JANT SANAYI VE TIC.A.Ş.
|
Otomotiv
|
üçüncü
|
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Savunma ve Havacılık
|
birinci
|
HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
|
Savunma ve Havacılık
|
ikinci
|
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Savunma ve Havacılık
|
üçüncü
|
HMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı