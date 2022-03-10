EİB 2021 yılının ihracat yıldızlarını gazetelere verdiği teşekkür ilanlarıyla duyurdu

Ege İhracatçı Birlikleri, 2021 yılında Türkiye’ye 7,8 milyar dolar döviz kazandıran sektörlerinde ilk üçte yer alarak 61 ödüle hak kazanan 56 firmaya gazetelere verdiği ilanlarla teşekkür etti.

2021 yılının ihracat şampiyonlarını gazetelere 9 sütuna manşet yaparak ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri gelenekselleşen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni de önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye’nin 2021 yılında 225 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığını hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin ihracatına 28 milyar doların üzerinde katkı sağladığını aktardı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin “Şampiyonlar Ligi”nde yer alan 56 firmanın 2021 yılında 7,8 milyar dolar ihracata imza attığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “İhracat şampiyonlarımız 2020 yılındaki 5,3 milyar dolarlık ihracatlarını 2021 yılında yüzde 47 geliştirmeyi başardılar. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracata katkı sağlayan 7 bin ihracatçımızın her birini “Kahraman” olarak görüyoruz. Türkiye’de ihracatçılara dönük ilk ödül törenini 2004 yılında Ege İhracatçı Birlikleri olarak başlattık. Pandeminin zirve yaptığı ortamda verdiğimiz gazete ilanlarıyla ihracatçılarımıza bir nebze moral vermek istedik” diye konuştu.

İhracatın Yıldızları EİB’nin ihracatının yüzde 48’ini yaptı

İhracatın Yıldızları olan 56 firmanın Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 yılı ihracatından yüzde 48 pay aldıklarını dile getiren Eskinazi, Türkiye’nin ihracatına 2022 yılında 18 milyar dolar katkı sağlamayı hedeflediklerini bu hedefe ulaşmak için sürdürülebilirlik, dijitalleşme, lojistik, tasarım, tanıtım, inovasyon ve Ar-Ge’nin yoğunlaşacakları başlıklar olacağını sözlerine ekledi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin İhracatın Yıldızları Listesindeki 46 firmanın listedeki yerlerini koruduğu görülürken, 2021 yılında yaptıkları ihracatla 10 firma listeye girme başarısı gösterdi.

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firma olurken, en çok ihracat yapanlar listesinde ikinci sıradaki Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş., 2021 yılında EİB’den en çok ihracat yapan dış ticaret sermaye şirketi olarak ilan edildi. EİB’nin genelde en çok ihracat yapan firmalar listesinde zirvenin üçüncü basamağının sahibi ise; Demir ve Demirdışı Metaller Sektörünün ihracat şampiyonu Başak Metal Tic. ve San. A.Ş. oldu.

İzmir’den 33, Manisa’dan 11 firma yer aldı

İzmir’den 33 firma ihracat şampiyonları arasında yer alırken, Manisa 11 firmayla ihracatındaki ilk 11’i ihracat şampiyonları listesine gönderdi. Aydınlı 6 firma ihracat şampiyonları listesine girerken, Denizli 3, Muğla 2 ve Uşak 1 firmayla listede temsil edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2021 İhracatın Yıldızları Listesi şu şekilde oluştu:

Ege İhracatçı Birlikleri Birinci PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Ege İhracatçı Birlikleri İkinci PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Ege İhracatçı Birlikleri Üçüncü BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. Ege İhracatçı Birlikleri En çok ihracat yapan DTSŞ PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Birinci BAŞAK METAL TİC.VE SAN.A.Ş. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği İkinci KOCAER HADDECİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Üçüncü İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Birinci SEPİCİLER ÇAYBAŞI DERİ SAN. TİC. A.Ş. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği İkinci AGAMER DERİ KONFEKSİYON İNŞ. SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Üçüncü MARC CHANTAL DERİ VE TEKSTİL ÜR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Birinci SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İkinci ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Üçüncü ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.TİC.A.Ş. Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği Birinci ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği İkinci YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. ve Mam. İhr. Birliği Üçüncü KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birinci ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A. Ş. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ikinci OSMAN AKÇA TARIM ÜRÜN.İTH. İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üçüncü IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Maden İhracatçıları Birliği birinci KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Maden İhracatçıları Birliği ikinci İNTER ABRASİV SAN.VE TİC.A.Ş. Ege Maden İhracatçıları Birliği üçüncü ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİCARET A.Ş. Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği birinci TETRA PAK PAKETLEME SANAYI VE TICARET LTD.STI. Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ikinci MM GRAPHIA İZMİR KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üçüncü KÜTAŞ TARIM URUNLERI DIS TIC. VE SAN.A.S. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği birinci KLC GIDA ÜRÜNLERİ İTH.İHR.VE TİC.A.Ş. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ikinci GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üçüncü AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği birinci MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ikinci ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği üçüncü BALTA ORIENT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. Ege Tütün İhracatçıları Birliği birinci JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. Ege Tütün İhracatçıları Birliği ikinci BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Tütün İhracatçıları Birliği üçüncü PHİLİP MORRİS TÜTÜN MAMULLERİ SAN. TİC. A.Ş. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği birinci UÇAK KARDEŞLER GIDA SERACILIK ULUSLARARASI NAKLİYE PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ikinci EURO İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üçüncü TUKAŞ DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği birinci VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SAN. VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ikinci SURTAŞ İŞLETMECİLİK İNŞAAT SAN.VE NAKLİYAT LTD. ŞTİ. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği üçüncü NEJAT ATALAN DIŞ TİCARET A.Ş. Seramik ve Toprak Ürünleri birinci BELENCO DIŞ TİCARET A.Ş. Seramik ve Toprak Ürünleri ikinci GRANİSER İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş Seramik ve Toprak Ürünleri üçüncü QUA TRADİNG TİCARET A.Ş. Elektrik/Elektronik birinci ARÇELİK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ A.Ş. Elektrik/Elektronik ikinci SCHNEIDER ELEKTRIK SAN.VE TIC. A.Ş. Elektrik/Elektronik üçüncü UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş. İklimlendirme birinci MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY KLİMA SİSTEMLERİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ İklimlendirme ikinci UĞUR SOĞUTMA MAKİNALARI SAN. TİC. A.Ş. İklimlendirme üçüncü KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. Kimya birinci PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Kimya ikinci AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kimya üçüncü POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. Makina birinci TPI-KOMPOZİT KANAT SAN. VE TİC. A.Ş. Makina ikinci ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR Makina üçüncü DİRİNLER DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Otomotiv birinci CMS JANT VE MAKİNA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Otomotiv ikinci JANTSA JANT SANAYI VE TIC.A.Ş. Otomotiv üçüncü BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Savunma ve Havacılık birinci HEPER METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A. Ş. Savunma ve Havacılık ikinci BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Savunma ve Havacılık üçüncü HMS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı