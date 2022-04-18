EİB Turquality Projesi ile ABD’ye Türk Gıda Ürünleri İhracatı arttı

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında tanıtılmasına yönelik olarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 6 Birlik paydaşlığında (Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği), Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve EİB organizasyonunda yürütülmekte olan Turquality Projesi kapsamındaki faaliyetlerin olumlu dönüşleri görülmeye başlandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi,“Trademap verilerine göre, Proje kapsamında tanıtımı yapılan ürün grupları toplamında ABD’nin tüm dünyadan 2021 yılında gerçekleştirdiği ithalat 2020 yılına göre yüzde 19 artarken, aynı ürün gruplarında Türkiye’den ithalatı yaklaşık yüzde 34 artış gösterdi. Tanıtımı yapılan sektör verileri incelendiğinde; meyve sularında yüzde 75, bitkisel yağlarda yüzde 70, levrekte yüzde 60, kuru kayısıda yüzde 50, zeytinyağında yüzde 30, baharat ürünlerinde yüzde 26 oranında ihracat artışı kaydedildi. Ticaret Bakanlığımız desteğiyle yürütülen projemizde hedeflerimizi yükselterek faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Türkiye-ABD arasında iki büyük lojistik hattı açıldı: ABD’ye ihracatımızı yükseltmede ülkemiz için büyük bir avantaj

ABD’de ciddi bir potansiyel olduğunu aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, pandemi sonrasında lojistikte/konteyner trafiğinde yaşanan aksama sorununun önemli ölçüde çözüme kavuşturulduğunu, MSC ve APAC’ın Ülkemizden ABD’ye yönelik iki gemi hattını ulaşıma koyduğunu açıklayarak, “Önceden konteynerlar aktarmalı ve 30-35 günde ABD’ye gidiyordu. Direk servis azdı. ABD’ye yeni açılan bu iki büyük lojistik hattıyla artık konteynerlar 18 günde gidebilecek. Gidişi ve dönüşü de hızlı olacak. Bu da gıda ihracatımızda önemli potansiyel taşıyan ABD’ye yönelik ihracatımızı yükseltmede ülkemiz için büyük bir avantaj.” dedi.

Celep, ABD’de 2018 yılından itibaren yürütülen Turquality projesi kapsamında Las Vegas Üniversitesi Turizm Otelcilik Okulu öğrencilerine yönelik bir seminer ve Nevada Restoran Birliği işbirliği ile bir şef yarışması organize edildiğini anlattı.

“İlk olarak Las Vegas Üniversitesi, William F. Harrah College of Hospitality’de palanlanan etkinlik yapıldı. Etkinlik Fakülte Dekanı Dr. Stowe Shoemaker himayesinde, Bölüm Başkanı Dr. Joseph Lema yönetiminde Uluslararası Mutfak ve Kültür dersi veren Dr. Murray Mackenzie’nin Türk Kültürü ve Mutfağına ayırdığı derse misafir olarak katılım ve Fakülte mutfağında Executive Şef Mark Sandoval’ın Türk yemeği tarifi dersine katılım olarak gerçekleştirildi.”

ABD’li öğrenciden Türkiye’ye övgü: “Memleketimde hissettiriyor”

Birol Celep, Dr. Murry’nin yaklaşık 35 öğrencisinin olduğu derste, Selçuklu ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerini ve Modern Türkiye Cumhuriyeti’ni de kapsayan Anadolu tarihinin, Türkiye’nin bulunduğu stratejik öneme sahip coğrafyanın işlenerek Türk kültürü ve Anadoludaki zengin biyoçeşitlilik ile birlikte Akdeniz diyetine vurgu yapılarak Türk mutfak kültürünün anlatıldığını söyledi.

“Ardından Şef Mark Sandoval, mutfakta Hünkar Beğendi tarifini yine 35 öğrencinin katılımı ile ders olarak işledi. Tarife ilişkin tadımın ardından öğrencilerinin görüşleri soruldu ve bir öğrencinin “memleketimde hissettiriyor” yorumu dikkati çekti. Projemiz kapsamında ABD’de geleneksel bir etkinliğe dönüştürülen “Turkish Taste Culinary Competition (Türk Lezzetleri Şef Yarışması)” faaliyetinin ikincisi Las Vegas Üniversitesi Mutfağında gerçekleştirildi. Yarışmaya bölgede yer alan önde gelen restoranların şefleri katıldı”

Söz konusu faaliyetlere Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İ. Kazım Gürel ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata ÖZDEMİR ve T.C Los Angeles Ticaret Ataşesi Ali Said DOLU katıldı.

Gerçekleştirilen tüm çalışmalar projenin @turkishtastesofficial sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Yarışmacı şefler:

Noe Banuelos – Resorts World

Charles Bartlett – Circus Circus Steak House

Gonzalo Garzo – Palms Hotel & Casino

Rudy Janeo – Il Chianti Italian Restaurant

Oliver Brown – Cosmopolitan Hotel

Enrique Garcia – Disney World

Yarışmacılar, proje kapsamında tanıtımı yapılan ürünleri kullanarak hazırladıkları tariflerle yarıştılar.

Jüri Üyeleri

Deniz Ürünleri Konusunda Ünlü Şef Rick Moonen

James Beard Ödüllü Luciano Pellegrini

Beyaz Saray 2005 – 2007 Konul Şefi Lucio Arancbia

Eski Aşçılık Okulu Dekanı Şef Michelle Vietmeier

Yarışma projenin ana hedefi olan “yerel profesyonellerde Türk ürünleri hakkında farkındalık oluşturarak talep yaratmak, yine yerel profesyonelleri Türk ürünleri hakkında eğitmek ve Turkish Tast Marka yüzü haline getirmek” ilkesi doğrultusunda kurgulandığı için katılımcı şeflere ürün tedarik eden distribütörler de etkinliğe davet edilmiştir.

Katılımcı Distribütörler

Get Fresh – Francesca Johnson – Sales Manager

John Polhemus – Woodland Foods – Foodservice National Sales Manager

Brian Silver – Shetakis Wholesale – Corporate Director

Manny Ontal – Samuel & Son Seafood – Las Vegas General Manager

Ayrıca Las Vegas Üniversitesi Yönetici ve Akademisyenleri ve NvRA Yöneticileri de etkinliğe katılım sağladı.

Las Vegas Üniversitesi

Fakülte Dekanı Dr. Stowe Shoemaker

Bölüm Başkanı Dr. Joseph Lema

Murray Mackenzie

Executive Şef Mark Sandoval

NvRA

Birlik Başkanı ve CEO’su Katherine Jacobi

Finans Müdürü Scott Olson

Üyelik Müdürü Craig Erlanger

Son olarak Nevada Hong Kong Business Association Başkanı Fion Chong’da etkinliğe katıldı.

Şef Yarışması kazananları:

1. Gonzalo Garzo – Palms Hotel & Casino

2. Oliver Brown – Cosmopolitan Hotel

3. Noe Banuelos – Resorts World

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı