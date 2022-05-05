EİB’nin sanayi ihracatı 10 milyar doları aştı

Ege İhracatçı Birlikleri’nin son bir yıllık dönemde sanayi ihracatı yüzde 39 artışla 10 milyar 74 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB bünyesinde yer alan sektörlerin 10 milyar 74 milyon dolarlık sanayi ihracatının 4 milyar 622 milyon dolarını gerçekleştirdiğini açıkladı.

“203 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiğimiz sanayi ihracatımızda Almanya 1 milyar 248 milyon dolarla, İtalya 678 milyon dolarla, İspanya 657 milyon dolarla, ABD 639 milyon dolarla, Birleşik Krallık 636 milyon dolarla öne çıkıyor. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan birlikler arasında 2 milyar dolar ihracat barajını geçen tek birliğimiz Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğimizin ihracatı son bir yıllık dönemde yüzde 76 artışla 2 milyar 493 milyon dolara yükseldi. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimizin ihracatı yüzde 15 artışla 1 milyar 534 milyon dolara, Ege Tekstil ve Hammaddeleri Birliğimizin ihracatı yüzde 48 artışla 408 milyon dolara, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı yüzde 50 artışla 184 milyon dolara ilerledi.”

EİB bünyesinde yeni İhracatçı Birlikleri kurulmasıyla ilgili girişimlerimiz devam edecek

EİB’de temsil edilmeyen ancak ihracatta güçlü olan sektörler olduğunu anlatan Eskinazi, bölgenin 5 milyar 451 milyon dolarlık sanayi ihracatını yani yüzde 54’ünü EİB’te Birliği olmayan sektörler tarafından yapıldığını söyledi.

“İzmir sektörel çeşitliliğin zirvede olduğu bir şehir. Ege İhracatçı Birlikleri olarak uzun yıllardır başta kimya sektörü olmak üzere bünyemizde temsil edilmeyen, ihracatta güçlü olan sektörlerin Birliklerinin kurulması için çaba gösteriyoruz. Her sektörün devlet destekleri ve diğer konulardaki tüm hizmetlerini biz veriyoruz. Ege Bölgesi’ndeki tüm ihracatı temsil edeceğimiz yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. “Kimya”, “Elektrik-Elektronik”, “Çimento, Seramik ve Toprak Ürünleri”, “Otomotiv Yan Sanayii” ve “Makine” ve “İklimlendirme Sanayii” sektörleri öncelikli olmak üzere EİB bünyesinde yeni İhracatçı Birlikleri kurulmasıyla ilgili girişimlerimiz devam edecek.”

EİB’ten Döngüsel Ekonomi Tasarım ve Üretim Yarışması

Jak Eskinazi, “Aynı zamanda Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulmasına yönelik çalışmalarımızı başlattık. 2022 yılında EİB olarak tekstil, hazırgiyim, deri, maden, demir ve demirdışı metaller Birliklerinin ortak organizasyonunda Türkiye’de ilk kez endüstriyel tasarım, moda tasarım, mimar ve iç mimarlık öğrencilerine açık “Döngüsel Ekonomi Tasarım ve Üretim Yarışması” düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde de tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek, ülkemizde İhracatçı Birliklerinde bir ilk olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzu kamuoyuna duyurduk.” diye konuştu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı son bir yıllık dönemde yüzde 62 artışla 1 milyar 960 milyon dolar, otomotiv yüzde 38 artışla 888 milyon dolar, elektrik ve elektronik 739 milyon dolar, iklimlendirme sanayii ihracatı yüzde 19 artışla 682 milyon dolar, makine ve aksamları ihracatı yüzde 19 artışla 526 milyon dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 22 artışla 385 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi ihracatı yüzde 132 artışla 153 milyon dolar, halı ihracatı yüzde 37 artışla 74 milyon dolar, gemi yat ve hizmetleri ihracatı yüzde 48 artışla 33 milyon dolar, diğer sanayi ürünleri ihracatı ise 6 milyon dolar, mücevher ihracatı 1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde sektörel bazda en fazla ihracat yapılan ülkeler hangileri?

Çelikte; Yemen, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya

Demir ve demirdışı metallerde; Almanya, Bulgaristan, ABD, Fransa, Hollanda

Çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde;ABD, İsrail, Birleşik Krallık,

Deri ve deri mamullerinde; Almanya, Hollanda, İtalya

Elektrik-elektronikte; Fransa, Almanya, Birleşik Krallık

Gemi ve yat sektöründe; Avusturya ve Hollanda,

Halı sektöründe; ABD ve Almanya

İklimlendirme sanayiinde; Almanya, Fransa, İtalya, İspanya

Kimyevi maddeler ve mamullerinde; Belçika, İtalya,ABD,

Hazır giyim ve konfeksiyonda; Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda

Makine ve aksamlarında; ABD, Almanya, İtalya, Fransa,

Savunma ve havacılık sanayiinde; BAE, Katar, Tunus,

Taşıt araçları ve yan sanayiinde; Almanya, İtalya, Fransa, İspanya

Tekstil ve hammaddeleri sektöründe; Pakistan, Çin, İtalya ilk sırada yer alan ülkeler arasında.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı