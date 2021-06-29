Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aydın Akyol, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu’na Seçildi

Türkiye İnsan İdaresi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi’nin 12. Olağan Genel Konsey Toplantısı’nda 2021-2023 yılı İdare ve Kontrol Şuraları belirlendi. Eker Süt Eserleri İnsan Kaynakları Yöneticisi Ahmet Aydın Akyol, PERYÖN Güney Marmara Şubesi İdare Kurulu’na seçilen isimlerden biri oldu.

Bursa NOSAB Bölge Müdürlüğü idari binasında 16 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıda Genel Konsey üyelerine evvelki devirle ilgili bilgiler verildi. Faaliyet raporu ile mali raporların okunup müzakeresi ve kabulünün akabinde gerçekleştirilen seçimlerde, PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin 2021-2023 yılı İdare ve Kontrol Şuraları belirli oldu. Eker Süt Ürünleri’nden İnsan Kaynakları Yöneticisi Ahmet Aydın Akyol, PERYÖN’e yeni periyotta katkı verecek isimlerden biri olarak İdare Kurulu’nda yer aldı.

Ahmet Aydın Akyol hakkında…

Gazi Üniversitesi Metalurji Kısmı mezunu olan Ahmet Aydın Akyol, 1988-1992 yılları ortasında Asil Çelik A.Ş.’de Vardiya Üretim Sorumlusu, 1992-1998 yılları ortasında Koç Holding’e bağlı Döktaş Dökümcülük A.Ş.’de Eğitim ve İş Güvenliği Şefi olarak çalıştı. Bu yıllarda Koç Holding ile Sakarya Üniversitesi ortasında uygulanan “Ara İnsan Gücü Yetiştirme Projesi”nde Öğretim Vazifelisi, Eğitim Koordinatörü ve İstişare Heyeti Üyesi, 1993 yılında başlatılan “Koç 2000” projesinde ise Güzelleştirme Proje Sorumlusu olarak misyon yaptı.

Sakarya Üniversitesi Toplumsal Bilimler Enstitüsü’nde, İnsan Kaynakları İdaresi ve Sanayi Bağları kısmında yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında İnsan Kaynakları ve Sanayi Alakaları Müdürü olarak katıldığı Ormo Yün İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 2005-2012 yılları ortasında İcra Heyeti Üyesi ve İnsan Kaynakları Koordinatörü, 2012-2014 yılları ortasında İcra Heyeti Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak vazife yaptı. 2014 yılının başında Ormo’daki misyonundan ayrıldıktan sonra emekli oldu ve BETA A.Ş.’nin kurucuları ortasında yer aldı. Akyol bu ortada Yalova Üniversitesi’nde öğretim vazifelisi olarak dersler verdi. 2015 yılında yöneticilik mesleğine devam etme kararı alarak Eker Süt Ürünleri’nde İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Aydın Akyol, hala bu vazifesini sürdürmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı