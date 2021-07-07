Ekici, ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştirdi

Türkiye’nin peynir uzmanı Ekici, ihracat yaptığı ülkelere ABD’yi de ekledi. ABD ile birlikte ihracat yaptığı kıta sayısını 4’e çıkaran Ekici’nin yeni ihracat rotası ise Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olacak.

Ekici, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda ihracat ağına yeni ülkeleri eklemeye devam ediyor. Haziran ayı prestijiyle ABD’ye birinci ihracatını gerçekleştiren Ekici, 2021’in ikinci yarısında da yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

Ekici besin standartları ve kontrolleri bakımından son derece kuvvetli ülkelerden biri olan ABD pazarına, özel üretim tekniğiyle hazırladığı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir başta olmak üzere sevilen 24 çeşit peynir eseriyle giriş yaptı.

Gerçekleştirdikleri ihracatla ülke iktisadına katkı yapmaya devam ettiklerini belirten Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, “60 yıldan uzun müddettir yalnızca peynir üretiminden gelen uzmanlığımızı, bugün hem Türkiye’de hem de yurt dışında peynir severlerle buluşturuyoruz. Bu yılın birinci beş ayında ihracatımızı 30 oranında arttırdık. Haziran ayı prestijiyle ABD ve yakın vakitte da Çin, AB üzere büyük pazarlara açılarak ülke ağımızı önemli manada genişletiyoruz. Hijyenik ve sağlıklı şartlarda son teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi Kıbrıs başta olmak üzere ABD, Azerbaycan, Afganistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Sudan, Kırgızistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyoruz. Ortadoğu ve Körfez pazarlarında ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Ürdün yer almayı istek ettiğimiz öncelikli pazarlar ortasında yer alıyor.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı