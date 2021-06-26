Ekonomide 14-18 haftası

Geride bıraktığımız haftada yurt içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Lideri Biden ile NATO Doruğu kapsamındaki görüşmesi ve TCMB faiz kararı ön plana çıkarken global piyasalarda ABD Merkez Bankası(Fed), faiz kararı ve Fed Lideri Powell’ın açıklamaları takip edildi. Fed piyasa beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmezken, 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngördü. ABD Merkez Bankası (Fed) Lideri Jerome Powell, yaptığı açıklamada, “Önemli ilerleme kaydedilene kadar varlık alımları sürecek ” dedi. Faiz artışını tartışmak için erken diye belirtti. Hafta içi Avrupa’nın da ana gündeminde NATO tepesi vardı. Gerçekleşen NATO tepesinde ittifak üyelerinin Çin’in yükselişine ortak bir cevap vermeleri gerektiği söylendi. BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin, delta varyantı nedeniyle dünyada COVID-19’un dördüncü dalgasının yaşanabileceğini söyledi. İngiltere’de, birinci defa Hindistan’da görülen delta varyantı panik yarattı ve aşıların da muhafaza gücü tartışıldı. 3 Mayıs-7 Haziran ortasında hadise sayılarında İngiltere’de %50 artış yaşandı. Pazartesi günü gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığı ve Biden’ın bu sürece takviye vereceği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Gazetecilere verdiği brifingde, NATO Doruğu’nda S-400 sıkıntısıyla ilgili bir tahlil olmadığını fakat diyalogun devam edeceğini söyledi. Afganistan başlığı üzerinden Türkiye, ABD ortasında yeni bir sayfanın da açılabileceğini basında belirtildi. TCMB, Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında piyasa beklentilerine paralel siyaset faizini %19 düzeyinde sabit tutarken, karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği sözleri yer aldı. Hafta başında 1.469 düzeyine yükselmesinin akabinde düşüşe geçen ve hafta genelinde satıcılı bir seyir izleyerek bugün 1.313 düzeyine kadar gerileyen BİST100 Endeksi, haftayı %4,78 kayıpla 1.391,1 puandan tamamladı. Haftanın birinci günü 8,30 sonuna kadar gevşemesinin akabinde istikametini üst çeviren Dolar/TL, bugün 8,75 hududunu test etti. 10,05’li düzeylere kadar gerileyen Euro/TL ise 10,42 düzeyinin üzerini gördü. Altının onsu 1.767,3 dolara kadar düşerken gramı, Dolar/TL’deki yükselişe karşın altının onsunda yaşanan düşüşün tesiriyle hafta içinde 493 liraya geriledi. TCMB’nın toplam rezervleri 11 Haziran haftası itibariyle 94,5 milyar dolar düzeyine yükseldi. Yurt içinde aşı seferberliği yaşandı. Sıhhat Bakanlığı’nın KOVID-19 aşısı bilgilendirme platformunda yer alan bilgilere nazaran, 18 Haziran itibariyle toplam 38 milyon 735 bin 598 doz aşı yapıldı. Son bilgilere nazaran, 24 milyon 586 bin 836 bireye birinci doz, 14 milyon 148 bin 762 şahsa ikinci doz aşı yapıldı ve olağanlaşma konusunda umut verici açıklamalar yaşandı.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…

9,01x olan BİST100 cari F/K çarpanı 9,2x olan 5 yıllık ortalamasına nazaran %2,2 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son devirde kıymetli bir ralli yaparak rekor tazelemesine karşın koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle milletlerarası endekslere paralel biçimde 2017 yılından beri en düşük düzeylerini de gördü. Mevcut çarpandaki primin yanında önümüzdeki devir için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı istikametli riskleri artırabilir.

2019’da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek siyaset faizini %12,00 düzeyine indiren TCMB, 2020’deki birinci 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini %8,25’e çekti. 24 Eylül’de son iki yıldaki birinci faiz artırımını gerçekleştirdi ve siyaset faizini 200 baz puan artışla %10,25’e çekti. 22 Ekim’deki toplantısında ise haftalık repo faizini %10,25 düzeyinde sabit bıraktı. Naci Ağbal misyona geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla %15,00’e yükseltilirken 24 Aralık toplantısında ise haftalık repo faizi 200 baz puan artışla %17 düzeyine yükseltildi. 2021 yılı Ocak ve Şubat ayı toplantılarında faizde değişikliğe gitmeyen TCMB, 18 Mart’taki toplantısında haftalık repo faizini 200 baz puan artırarak %19’a yükseltti. 6 Mayıs ve 17 Haziran PPK toplantılarında ise faiz oranında değişiklik yapmayarak %19’da sabit bıraktı.

Mayıs ayında %0,89 artan TÜFE’nin TCMB beklenti anketine nazaran; Haziran ayında %1,21, Temmuz ayında %0,75, 2021 yılı sonunda %14,46 ve 12 ay sonrasında %12,12 artması beklenmektedir. Tekrar birebir ankette Dolar/TL’nin 2021 sonunda 8,95, 12 ay sonrasında ise 9,23 olması öngörülmektedir. Cari istikrarın 2021 sonunda 25,7 milyar dolar, 2022 yılında ise 22,4 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2021 ve 2022’de sırasıyla %4,9 ve %4,0 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %19, 3 ay sonrasında %18,35, 6 ay sonrasında %16,53 ve 12 ay sonrasında ise %14,22 olması beklenmektedir. Hali hazırda %18,4 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında %15,57 düzeyinde dengeleneceği beklenmektedir.

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https://www.bmd.com.tr/page/rapor_detay/4895/haftalik-bulten-18.06.2021.htm

Kaynak BMD

Hibya Haber Ajansı