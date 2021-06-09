Ekonomik büyümeyi sanayi, sanayinin büyümesini ise inşaat malzemeleri sanayisi sürüklüyor

Türkiye İMSAD, yapı kesimi ve iktisat etrafları tarafından dikkatle izlenen aylık bölüm raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Mayıs 2021 Dal Raporu’na nazaran, ocak ayında yüzde 17,8, şubat ayında yüzde 12,3 artan inşaat materyalleri sanayi üretimi, mart ayındaki yüzde 20,9 artışın da katkısı ile yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın birinci çeyreğine nazaran yüzde 17,2 büyüdü. Raporda ayrıyeten 2021’in birinci çeyreğinde yüzde 7 büyüyen ekonomiyi endüstrinin desteklediği, endüstrideki büyümenin ardında ise büyük ölçüde inşaat materyalleri endüstrisinin bulunduğu belirtildi.

İnşaat gereci dalının çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Gereci Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Mayıs 2021 Dal Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 6,3 ve son çeyreğinde yüzde 5,9 büyüyen Türkiye iktisadı, 2021 yılı birinci çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Böylelikle Türkiye iktisadı salgın sonrası yeni periyotta son üç çeyrektir yüksek büyüme suratlarına ulaştı. Sanayi bölümü 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,3, dördüncü çeyreğinde yüzde 10,3, 2021 yılı birinci çeyreğinde de yüzde 11,7 büyüme gösterdi. Endüstrideki büyümenin gerisinde ise büyük ölçüde inşaat materyalleri endüstrisi yer aldı.

2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 17,1, son çeyreğinde yüzde 19, 2021 yılının birinci çeyreğinde ise yüzde 17 büyüyen inşaat materyalleri endüstrisi, son üç çeyrek periyottur endüstrinin ortalama büyümesinin de üzerinde büyüme gösterdi.

2020 yılında yaşanan salgındaki sert üretim düşüşü sonrası inşaat gereçleri endüstrisinde, 10 aydır üst üste yüksek bir üretim artışı devri yaşandı. Bilhassa ihracatın desteklediği üretim artışı son üç çeyrektir çift haneli olarak gerçekleşti. Dış talebin yıl sonuna kadar süreceği, iç talebin de daha çok katkı vermesi halinde inşaat materyalleri endüstrisinin 2021 yılını yüzde 20’ye yakın büyüme ile kapatabileceği öngörülüyor. İnşaat gereçleri endüstrisindeki bu yüksek büyüme performansının genel sanayi ve ekonomiyi de desteklemeye devam etmesi bekleniyor.

İnşaat gereçleri sanayi üretimi mart ayında yüzde 20,9 arttı

Geçen yılın mart ayında salgının birinci tesirleri ile yavaşlayan inşaat gereçleri sanayi üretiminde, 2021 yılı mart ayında yüksek bir büyüme gerçekleşti. İnşaat gereçleri sanayi üretimi ocak ayında yüzde 17,8, şubat ayında ise yüzde 12,3 arttı. Mart ayındaki yüzde 20,9 artışın da katkısı ile yılın birinci çeyreğinde sanayi üretimi geçen yılın birinci çeyreğine nazaran yüzde 17,2 büyüdü. 2021 yılının birinci çeyrek devrinde gerçekleşen yüksek üretim artışında iç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki talep artışı tesirli oldu. İç ve dış talep üretim artışını destekledi.

2021 yılının birinci 3 ayında 22 alt bölümün 21’inde üretim, 2020 yılı ocak-mart devrine nazaran arttı. 2021 yılı ocak-mart periyodunda 18 alt dalda üretim tıpkı vakitte çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 71,5 ile tuğla ve kiremit kesiminde gerçekleşti. Çimento ve betondan eşya üretimi 36,8 büyüdü. Seramik kaplama materyalleri üretimi yüzde 29,3, demir çelik radyatör üretimi yüzde 29,1, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 28,6 ve seramik sıhhat gereçleri üretimi ise yüzde 27,6 büyüme gösterdi. Yılın birinci 3 ayında daha hudutlu üretim artışı gösteren eserler metal yapı ve yapı kesimleri, demir çelikten çubuk ve profiller, elektrikli aydınlatma ekipmanları oldu. Üretimi düşen tek eser ise yüzde 7,4 ile inşaat camları oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı