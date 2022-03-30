SCHOTT Çerkezköy Fabrikası 21 yıldır Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

SCHOTT Çerkezköy Fabrikası 21 yıldır Türkiye’ye katma değer sağlıyor.

 138 yıllık tecrübesiyle 34 ülkede faaliyet gösteren SCHOTT, 1988 yılından beri Türkiye’de teknoloji ve es
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mart 2022 26 Görüntüleme

Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 98,2 iken, Mart ayında 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, Mart 2022

Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2022

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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