Ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

Bir önceki aya göre Mart ayında reel kesim güven endeksi 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi 2,0 oranında azalarak 81,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, Mart 2022
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2022
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı