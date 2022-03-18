El Clásico heyecanı Kral Oranlar ile sadece iddaa bayilerinde

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com’a özel, daha yüksek oranların olduğu iddaa’da Real Madrid-Barcelona maçının oranları belli oldu. El Clásico maçında Real Madrid’in galibiyetine 1,90, Barcelona’nın galibiyetine 3,05 oran çıktı. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,35 olarak belirlendi.

Toplam 117 karşılaşma daha yüksek oranlarla sadece iddaa bayileri ve iddaa.com’da iddaaseverleri bekliyor.

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com’a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bahisseverler, bu hafta sonu Türkiye Süper Ligi, Türkiye TFF 1.Lig, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Portekiz Premier Lig, İngiltere Championship, Almanya Bundesliga 2, Fransa Ligue 2, İspanya La Liga 2 ve Rusya Premier Lig’de oynanacak toplam 117 karşılaşmaya sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.

La Liga’da kritik maç

20 Mart Pazar günü İspanya La Liga’da El Clásico heyecanı yaşanacak. Galatasaray’ın hafta içi evinde konuk ettiği Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid ile karşılaşacak. Ligin 28. haftasında aldığı Mallorca galibiyetiyle puanını 66’ya çıkararak en yakın rakibine 10 puan fark atan Real Madrid’in galibiyetine 1,90 oran çıkarken, bir maç eksiği ile Real Madrid’in 15 puan gerisinde 3’üncü sırada bulunan Barcelona’nın galibiyetine 3,05 oran çıktı. Haftanın fırsatı maçlarından biri olan mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,35 olarak belirlendi.

Süper Lig Heyecanı Kral Oranlarla Devam Ediyor

Öte yandan Süper Lig heyecanı da tüm hızıyla sürüyor. 19 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Hatayspor maçında Beşiktaş’ın galibiyetine 1,63 oran verilirken 20 Mart Pazar günkü Gaziantep-Galatasaray karşılaşmasında İstanbul temsilcisi Galatasaray’a 2,24 oran çıktı. Aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçında ise Fenerbahçe’nin galibiyetine 1,90 oran verildi.

Haftanın Fırsatı

Haftanın Fırsatı :Real Madrid-Barcelona maçına ek olarak Aston Villa-Arsenal, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Adanaspor-Eyüpspor karşılaşmaları da haftanın fırsatı kapsamında sadece iddaa bayileri ve iddaa.com’a özel daha yüksek oranlarla iddaaseverleri bekliyor.

19 Mart Cumartesi günü İngiltere Premier Lig’de Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Aston Villa’nın galibiyetine 2,80, Arsenal’in galibiyetine 2,10 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 3,20 olarak belirlendi. Süper Lig’de Cuma günü oynanacak olan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında Çaykur Rizespor’un galibiyetine 4,40 oran verilirken, Trabzonspor’un galibiyetine 1,54 oran verildi.

21 Mart Pazartesi günü TFF 1. Lig’de oynanacak olan Adanaspor-Eyüpspor maçında ise Adanaspor’un galibiyetine 2,95, Eyüpspor’un galibiyetine 2,22 oran verildi.

iddaa bayilerinde temas yok, ‘Kısa Kod’ var

Artık bahisseverler, ‘Kısa Kod’ ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa.com ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, ‘Kısa Kod’la oyna’ butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, ‘Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com’un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı