El Emeği Göz Nuru Ürünlerin Tüketici ile Buluşturulduğu Gölbaşı Pazarı Yenileniyor…

Gölbaşı’nda ziraî ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir ortaya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı daha çağdaş bir hale getirildi.

Gölbaşı Belediyesi’nin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha çağdaş bir manzaraya kavuşturulan Köylü Pazarı’nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Lideri Ramazan Şimşek “Seğmenler Pazar yerinde bulunan Köylü Pazarımızı daha çağdaş bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerimizde ürettiğimiz tezgahların montajını yaptık. Maksadımız vatandaşlarımıza daha çağdaş bir ortamda hizmet sağlamak. Hem eserlerini direkt tüketici ile buluşturan üreticilerimize hem de vatandaşlarımıza güzel uğurlu olsun” dedi.

Tabiattan halkın sofrasına

“Üretim yapan vatandaşlarımız bu pazarımızda üretmiş oldukları her türlü organik eseri direkt vatandaşlarımıza sunuyor” diyen Ramazan Şimşek kelamlarına şunları ekledi: “Köylülerimiz tarafından yetiştirilen organik zerzevat, meyve, fide, yeşillikler ile el işi ve yöresel eserler pazarımızda satılıyor. Eserler, tabiattan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor. Bu sayede hem tüketici hem de eserlerini vatandaşlar ile buluşturma imkânı bulan köylülerimiz kazanıyor.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı