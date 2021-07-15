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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 15 Temmuz 2021 14 Görüntüleme

Elektrikli skuter işletmeciliği başvuruları başladı

Elektrikli skuter işletmeciliği başvuruları başladı

İstanbul hudutları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için müracaatlar başladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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