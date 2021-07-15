Elektrikli skuter işletmeciliği başvuruları başladı

İstanbul hudutları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için müracaatlar başladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
İstanbul hudutları içerisinde paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalar için müracaatlar başladı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Atasun Optik’ten dünyaca ünlü markalarda indirim kampanyası
İBB, İstanbullu gençleri iş hayatına hazırlıyor
Yazın Renkli Rüyası Taşların Hafızasında
Bankacılıkta büyüme yılı
Atakule Gayrimenkul’de kalan payların satışı
BMS Çelik Hasır’ın tesis çalışmaları
Mars’ta yaşama bir adım daha yaklaşıldı
17 Yaşındaki Mardin’li gençten Babacan’a: ’AK Parti’den bıktık, bu ülkede yaşamak stresli’
Atlas Copco ISO 22000 sertifikası alan ilk kompresör üreticisi oldu
Kahve Dünyası Şimdi de Bodrum Anthaven’da!
3 yıl içinde 75 ülkeye ihracat yapacak
Lee geri dönüşünü ‘Welcome to İstanbul’ projesiyle kutluyor