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Ana Sayfa Kültür & Sanat 29 Mart 2022 23 Görüntüleme

Elektronik müziğin yükselen yıldızı DJ Seinfeld, 2 Nisan’da Zorlu PSM’de!

Elektronik müziğin yükselen yıldızı DJ Seinfeld, 2 Nisan’da Zorlu PSM’de!

House, lo-fi, techno ve daha birçok müzik türüne bambaşka bir yorum katarak, elektronik müziği yeni bir boyuta taşıyan, farklı kitleleri kendine çekmeyi başararak, her geçen gün daha da parlayan DJ Seinfeld, 2 Nisan 2022 akşamı Zorlu PSM 100 Studio’da sevenleriyle buluşacak.

Kısa sürede beklentilerin üzerine çıkarak, elektronik müzikte yeni bir sayfa açan, lo-fi müziğin dinlendiriciliğini dans ritimleriyle harmanlayan DJ Seinfeld, 2017’ de çıkardığı ilk albümü ‘Time Spent Away From U’ ile geniş bir hayran kitlesi edindi. Nihayet Türkiye’deki dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanan İsveçli genç sanatçı, 2 Nisan 2022’de Zorlu PSM 100 Studio’da elektronik müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Aphex Twin, Bonobo, Four Tet, Flume, The Blessed Madonna, Krystal Klear, Maceo Plex ve daha bir çok sanatçıdan çok başarılı olduğuna dair yorumlar alan, 15 Nisan’da Ninja Tune etiketiyle çıkacak yeni albümü ‘Mirrors’ ile başarısına başarı katmaya hazırlanan genç yetenek, daha önce Actress, Nina Kraviz ve Moodymann gibi ünlü DJ’lerin küratörlüğünü yaptığı efsanevi mix serisi DJKicks’te küratörlük yapmıştı. Nisan 2022’de çıkaracağı yepyeni albümüyle müzikteki vizyonunu tekrar sergilemeye hazırlanıyor.

Downtempo house, jungle, techno gibi birçok müzik türüne dokunarak, kendine has bir tarz oluşturan DJ Seinfeld, 2019 yılında Sónar Istanbul’da sergilediği muhteşem performansıyla akıllara kazınmıştı. Üç senenin ardından yeniden, 2 Nisan akşamı, Zorlu PSM 100 Studio’da DJ setin başına geçecek!

DJ Seinfeld konserininbiletleri passo.com.tr üzerinden satışta

Bilet Fiyatları:

Öğrenci Fiyat: 55,00 ₺

Genel Satış : 242,00 ₺

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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