Elif, enerji verimliliğini yüzde 30 artıracak

Esnek ambalaj sanayisinin global tedarikçisi olarak 50’nin üzerinden ülkeye eser tedarik eden Elif, Atlas Copco Kompresör Tekniği ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle yüzde 30’a yakın güç verimliliği sağlıyor.

1972 yılında kurulan Elif, İstanbul ve Kahire’de bulunan üretim tesisleri ile 50’den fazla ülkeye, 200’den fazla üretim tesisine eser tedarik ediyor. Bin 600 çalışanıyla esnek ambalaj sanayisinin global öncülerinden olan Elif, dünyanın önde gelen markaları tarafından tercih ediliyor. Elif, 2025 yılına kadar Avrupa’daki tüketim eserleri için yüzde 100 geri dönüştürülebilir, yine kullanılabilir yahut kompostlanabilir ambalaj tahlilleri geliştirmeyi hedefliyor.

17 yıldır kesintiye uğramayan iş birliği

Esnek ambalaj sanayisinin global tedarikçisi olan Elif, üretiminin kesintiye uğramaması için dünyadaki en yenilikçi eser ve tahlilleri üretim tesislerinde kullanıyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği ile de bu kapsamda iş birliği yapan Elif Yardımcı İşletmeler Müdürü Ayhan Yüksel, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Üretim şirketi olarak, üretimimizin sürdürülebilir ve kesintisiz olması en büyük önceliğimiz. Atlas Copco Kompresör Tekniği ile 17 yıldır çalışıyoruz, üretimimiz kompresör ve kurutuculardan kaynaklı olarak hiç kesintiye uğramadı. Bu sırada daima gelişen basınçlı hava teknojisini de deneyimleme fırsatını daima bulduk. İşçi tecrübesinin yüksek değer arz ettiği süreçlerimizde makine sınırımız ile uzun yıllardır Atlas Copco Kompresör Tekniği’nde vazife yapan nitelikli işçi ilgileniyor.”



Yüzde 30’a varan güç tasarrufu

Atlas Copco Kompresör Tekniği ile gerçekleştirdikleri güç verimliliği projesinden de bahseden Elif Yardımcı İşletmeler Müdürü Ayhan Yüksel güç verimliliği hassasiyetinin son periyotta artmasına işaret ederek, Elif’te ise bu bahsin 20 yılı aşkın müddettir kurum kültürünün değerli bir kesimini oluşturduğun altını çiziyor. Yüksel, kelamlarını şu halde sürdürüyor: “Atlas Copco Kompresör Tekniği ile 2011 yılında Türkiye’de birinci olan bir uygulama ile kompresör dışına takılan ısı değiştirici üniteler ile fabrika ısıtmasını gerçekleştirdik. Bu proje ile hem milletlerarası tedarikçilerimiz tarafından ödüllendirildik hem de İstanbul Sanayi Odası tarafından mükafata layık görüldük. 2015 yılında Kahire’de bina ısıtması için kazan kullanmak yerine tüm ısıtmayı kompresörler ile gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak, İstanbul tesisimizde ES8 kompresör denetim ünitesi ile mevcut kompresörlerimizi beşerden bağımsız, olabilecek en verimli halde yönetiyoruz. Son gerçekleştirdiğimi proje ile güç verimliliğini artırmak üzere mevcut vidalı kompresör teknolojisinden turbo kompresör teknolojine geçtik. Bu geçişle ülkemizin güç verimliliğine destekleme projelerinden proje bedelinin yüzde 28’i kadar dayanak görürken, yüzde 30’a varan, 1600MW/y üzerinde elektrik gücünden de tasarruf sağlayacağız.”

Daha az güçle daha fazla üretim

Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak endüstrinin güç tasarrufunu artırarak, sürdürebilir güç verimliliği sunduklarını belirten Atlas Copco Yağsız Hava Kısım Müdürü Erman Tezulaş, Elif ile gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Elif’le birlikte hayata geçirdiğimiz güç verimliliği projesinde sunduğumuz tahliller ve güç tasarruflu eserlerimizin tesirleri kısa müddette görülmeye başlandı. Projeye uygun olarak seçtiğimiz pazarın en verimli turbo kompresörü ve en verimli frekans invertörlü gazlı kurutucu sayesinde hem güç maliyetleri hem de bakım maliyetleri önemli oranda düştü. Daha az elektrikle daha fazla hava üretimini ve daha verimli kurutmayı sağladık. Yatırımın 2 yıldan az müddette geri dönmesini bekliyoruz. Sağladığımız 5 yıl garantili bakım muahedesi (Uzatılmış Garanti+) ile de standart garanti müddetini beş yıla çıkartmakta, bakım ve arıza masraflarının tamamını üstlenmekteyiz. Bütün bunlar, projede hedeflenen sürdürülebilir güç verimliliği konusunda bizi en başarılı sonuca ulaştırıyor.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı