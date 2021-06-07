Ellerde oluşan yaşlanmalara dikkat

Ellerimiz yüzümüze benzeri halde, hacim kaybı, kırışıklık ve pigmentasyon değişiklikleri ile yaşlanır. Lakin ellerimiz yüzümüze kıyasla bakımını ihmal ettiğimiz bir bölge olduğu için belirtiler daha şiddetli olabilir. Ellerimizde yaşla birlikte açığa çıkan daha fazla tendon ve damar bulunduğundan yaşlanma belirtileri kendisini daha güçlü biçimde aşikâr edecektir. Hyaluronik asit ve kalsiyum hidroksiapatit üzere dolgu hususları ellerde oluşan hacim kaybını güzelleştirmek ve anti-aging oluşturmak ismine tendon ve damarları kamufle etmek için kullanılabilir.

Ellerdeki yaşlanmanın nedeni yaşlanmanın doğal bir getirisi olan hacim kaybı olarak gösterilse dahi, güneşten gelen ziyanlı ultraviyole ışınlarının da ellerimizin yaşanmasında büyük tesiri vardır. Yüzümüzü koruduğumuz üzere, ellerimizi de ziyanlı güneş ışınlarından müdafaamız gerekiyor. Bu neden ile SPF 50 içeren kremleri hem elleriniz hem de yüzünüz için günlük alışkanlığınız haline getirmeniz gerekiyor.

Eller üzerine uygulanan dolgular, yaşlanma belirtilerini aksine çevirmek için kullanılan bir tedavi biçimidir. Yaşlanmaya bağlı olarak kaybedilen dokuyu yerine koymak için ellerin üzerine bir bedende doğal olarak bulunan unsurlardan yapılmış bir dolgu hususu enjekte edilir. Böylelikle eller, genç ve canlı görünümlerine kavuşurlar. Eller üzerindeki doku kayıpları giderildikten sonra şayet varsa leke tedavisine başlanır. Leke tedavisi için çeşitli mezoterapi ve lazer protokollerinden yararlanılabilir.

Hibya Haber Ajansı