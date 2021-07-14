Emayenin Nostaljisi Yeniden Sofralara Taşındı

Çay keyfine nostaljik bir hava katmak isteyenlere özel olarak tasarlanan Taşev Emaye Çaydanlık Ekibi, keyifli sohbetlere eşlik ediyor. Rölyefli yüzeyiyle şık imgesine hareketlilik kazandıran Taşev’in Sultan Çaydanlık Kadrosu, çocukluğunuzun lezzetlerini yakalamanıza yardımcı oluyor. Taşev Sultan Çaydanlık Ekibi, siyah, gri, kırmızı, lacivert ve beyaz renk seçenekleriyle mutfağınıza farklı bir görünüm kazandırırken emaye özelliğiyle çayınızın en yeterli biçimde demlenmesini sağıyor. Kilitli kapağıyla mümkün kazalara mahzur olan Taşev’in Sultan Çaydanlık Ekibi, sağlam ve sağlıklı yapısıyla mutfakların olmazsa olmazların başında geliyor.

Yüzde yüz yerli mutfak eserleri üreten Taşev, en sağlıklı ve klasik eserleri tekrar kullanıcılarıyla buluşuyor.

Emayenin nostaljisini konutlara taşıyan Taşev, Sultan Çaydanlık Grubu ile keyifli çay sohbetlerine ortak oluyor. Rölyefli dekoratif imajı ile sofralara şıklık kazandıran Taşev’in Sultan Çaydanlık Ekibi, yalnızca kahvaltıda değil günün her saatine ahenk sağlıyor. Emayenin sağlıklı oluşu ile en değerli tercih sebebi olan Sultan Çaydanlık Ekibi, eski lezzetleri tekrar keşfetmenizi sağlıyor. Siyah, gri, kırmızı, lacivert ve beyaz renkleri ile satışa sunulan Taşev’in Çaydanlık Grubu, şık manzarası ile sofra sunumlarına göz alıcı bir dokunuş yapmanızı sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı