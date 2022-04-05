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Ana Sayfa Ekonomi 5 Nisan 2022 22 Görüntüleme

Emekliliğin Akbanklısını sevenlere özel promosyon

Emekliliğin Akbanklısını sevenlere özel promosyon

Akbank, SGK emekli maaşını Akbanktan alan müşterilere 2.750 TLye varan promosyon fırsatı sunuyor.

Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Banka, 1 Nisan- 31 Mayıs 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbanka taşıyan müşterilerine 2.750 TLye varan promosyon fırsatı sunduğu gibi, maaşlarını şubeye gitmeden Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi üzerinden kolayca taşıyabilme imkanı da sağlıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için müşterinin SGK emekli maaşını 3 yıl Akbanktan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Aylık net geliri 1.500 TLye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL–2.500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2.500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2.000 TL ek promosyon ödeniyor.

Buna ilave olarak, Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme imkanı sunmaya devam ediyor. Akbanktan emekli maaşı alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini 0 faiz ile kullanabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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