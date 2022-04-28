Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç: “BDDK Lisansı ile 3. Nesil Finansman Modeli Devreye Alındı”

Tasarruf finansını 30 yıl önce ülkemizle tanıştıran ve bugün dev bir sektör haline gelmesini sağlayan Eminevim BDDK lisansını aldı. BDDK lisansı ile vatandaşlarımız mevduat ve katılım bankacılığından sonra “3. Nesil Finansman Modeli”ne kavuştu.

Bugüne kadar 500 binden fazla tasarruf sahibinin ev, araba ve işyeri sahibi olmasını sağlayan Tasarruf Finansman Sektöründe yaklaşık 1 yıl süren intibak dönemi, lisansın verilmesi ile tamamlandı.

Kurucusu oldukları Tasarruf Finansman Sektörü’nün gelişmesi ve istikrarlı büyümesi için uzun yıllardır öncülük ettiklerini aktaran Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç, BDDK’nın lisans duyurusunun ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilik ile sektörümüz, ülke ekonomisine önemli katkılar sundu. Son bir yıldır BDDK’nın denetiminde ve gözetiminde kapsamlı bir intibak süreci geçirdik. Bu süreçte kurumsal yapımızı, mali raporlama sistemlerimizi, bilgi teknolojileri altyapılarımızı ve tasarruf finansman ürünlerimizi tabi olduğumuz mevzuata uyumlu hale getirdik. Bugün de BDDK lisansımızı alarak intibak sürecini başarıyla tamamlamış olduk.

Sektörün lideri olarak ülke ekonomisine sağladığımız yıllık 5 milyar TL likidite ile ülkemizin borçlanmadan ve dış finansmana ihtiyaç duymadan kaynak üretmesinde, altın ve döviz cinsinden kaynakların ise ekonomiye kazandırılmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Bugünden sonra da, sektörümüzü BDDK denetimi ve gözetimindeki bu yeni yapısı çerçevesinde daha fazla tasarruf sahibiyle buluşturarak, istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz.

Eminevim’in kurucusu merhum Emin Üstün’ün ülkemizle tanıştırdığı ve bugün büyük bir sektör haline gelmesini sağladığı 3. Nesil Finansman Modeli’nin finansal istikrara katkı için önemli bir araç olduğunu vurgulayan Aytaç; “Bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleyici kuruluşu olan BDDK, bundan sonraki dönemde tasarruf finansman sektörünü de düzenlemeye devam edecek. Mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modeli olarak nitelendirdiğimiz tasarruf finansının ülkemiz, sektörümüz ve tasarruf sahiplerimiz açısından hayırlı olmasını diliyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı