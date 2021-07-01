Emirates, Artan Talebi Karşılamak İçin Yaz Sezonu Boyunca Operasyonlarını Arttırıyor

Emirates, yolcuların giriş kısıtlamaları rahatladıkça, yaz boyunca artan cümbüş hedefli seyahat talebini karşılamak için operasyonlarını arttırıyor ve hizmet ağını genişletiyor. Havayolu, cümbüş ve artan iş seyahati talebinin yanı sıra arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret eden yolculara hizmet sunmak için uçuş ağını kademeli ve inançlı bir biçimde tekrar inşa ediyor ve kilit pazarlardaki varlığını optimize edecek stratejiler geliştiriyor. Emirates, şuan 115 global noktaya hizmet veriyor. Temmuz ayı sonuna kadar, 124 kente her hafta 880 sefer gerçekleştirerek, pandemi öncesi uçuş ağının 90’ına yakınını geri kazanmış olacak.

Havayolu, Temmuz ayında yedi kente daha yine hizmet vermeye başlayacak: 1 Temmuz’da Venedik; 2 Temmuz’da Phuket, Birçok, Orlando ve Mexico City; 9 Temmuz’da Lyon ve 14 Temmuz’da Malta. Emirates, 22 Temmuz’dan itibaren Florida’nın ikinci büyük kenti ve dünyanın en tanınan tatil noktalarından biri olan Miami’ye de uçuşlara başlayacak.

Emirates’in Lideri ve İcra Heyeti Lideri Pir Ahmed bin Saeed Al Maktoum şunları söyledi: “Emirates’in, Dubai’yi, dünya çapındaki işletmeleri ve toplulukları birbirine bağlı tutma kararlılığından yola çıkarak çeşitli yetkililer ve paydaşlarla birlikte uçuş ağımızı tekrar inşa etmek ve daha fazla noktaya inançlı erişim sağlamak için canla başla çalışıyoruz. Son vakitlerde pek çok ülkenin yeni bir sayfa açarakkapılarını memleketler arası ziyaretçilere tekrar açmaya başlaması, bizi cesaretlendiriyor ve kısıtlamaların hafiflediği her yerde talep işaretleri görüyoruz. Emirates, uçuş hizmetlerini süratli bir halde eşleştiriyor, erişimimizi artıracak fırsatları belirliyor ve yolcularına bu yaz gitmek istedikleri yerlere inançla ulaşmaları için daha fazla fırsat sunarak, sınıfının en düzgünü hizmet, daha fazla kolaylık ve daha fazla seçenek sunuyor.”

En âlâ destinasyolara daha fazla uçuş

Havayolu, ağı genelinde, yaz döneminde yeni seyahat imkanları oluşturacak, kapasitesini artıracak ve tarifelerini genişletecek ve böylelikle uzun vakittir bekledikleri tatillerini planlarken yolcularına daha fazla tanınan nokta, seçenek ve kolaylık sunacaktır.

Emirates, milletlerarası ziyaretçilere daha fazla destinasyon açıldıkça ve karantinasız seyahat sunuldukça, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’daki 12 kente daha seferler ekleyecek. Temmuz ve Ağustos için geliştirilmiş tarifeler sunan Emirates noktaları şunlardır: Alman kentleri Münih, Düsseldorf ve Hamburg; Zürih; Viyana; Prag; Madrid; Stockholm; Brüksel; Lizbon; Chicago ve Tunus. Havayolu şu anda Avrupa’da, tanınan karantinasız tatil noktalarından Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve Malta dahil olmak üzere 20 ülkede 30’dan fazla kente uçmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, süratli aşılama ve hava seyahatinin açılmasıyla birlikte, Emirates varlığını geliştirmeye devam edecek. Temmuz ayında Miami’nin ağına eklenmesiyle birlikte Emirates, Boston, Chicago, New York (JFK ve Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC ve Orlando dahil olmak üzere 12 noktada 26.000’den fazla koltuk sunarak ABD’ye haftalık 70’in üzerinde uçuş gerçekleştirecek. Havayolu ayrıyeten yüksek yolcu hacimlerini ve premium kabinlerindeki yüksek talebi karşılamak için Atlantik ötesi operasyonları olan Milan-New York ve Atina-Newark uçuşlarını da geliştiriyor.

Yaz dönemi için genişletilmiş A380 ağı

Emirates ayrıyeten bu yaz döneminde A380’ağını geliştirecek ve amiral gemisini haftada 129 seferle 15 kente uçuracak. Yaz aylarında, havayolu, 151 uçaklı güçlü Boeing 777 filosunu genişletmek için 30’dan fazla A380’i faaliyete geçirmeyi planlıyor. Emirates A380 tecrübesi, kendine has eserleri, ferahlığı, sessizliği ve eşsiz konfor düzeyleri nedeniyle seyahatlerini Emirates A380 ile yapmak isteyen yolcular tarafından en çok talep gören bir tecrübe olmaya devam ediyor.

Emirates, A380’leri yaz dönemi boyunca aşağıdaki kentlere uçuracak: Kahire, Cidde, Amman, Guangzhou, Londra Heathrow, Manchester, Frankfurt, Viyana, Paris, Münih, Moskova, New York JFK, Los Angeles, Washington D.C. ve Toronto. A380’lerin kullanımı, bu uçağın, Emirates’in toparlanma ve büyüme stratejisi için ne kadar değerli olduğunun da bir göstergesi. A380ler, ağır talep gören noktalarda kapasitenin verimli kullanılmasını sağlarken Emirates’in A380 özel tecrübesini daha fazla yolcuya sunmasını sağlayarak havayolunun ağındaki kilit kentlerde elinde bulundurduğu liderlik pozisyonunu müdafaasına yardımcı olacaktır.

Emirates yolcuları bu yaz seyahat ederken, titizlikle getirilen sıhhat ve güvenlik tedbirleri sayesinde, sıhhat ve güvenliklerinin en değerli öncelik olmaya devam ettiğinden emin olabilirler. Dubai’den uçarken yolcular, ek bir güvenlik önlemi olarak, seyahatlerinin neredeyse her adımında temassız teknolojiden yararlanabilirler. Havayolu ayrıyeten dijital doğrulama sistemlerini artırarak yolcularına bu yaz IATA Travel Pass’i (Seyahat Kartı) kullanmaları için daha fazla fırsat sunmuş olacak ve Dubai’den uçan yolcular, havayolunun Dubai Sıhhat Makamı ile olan kontağının bir kesimi olarak Covid-19 ile ilgili tıbbi kayıtlarını kağıt kullanmadan doğrulayabilecek.

Emirates, daha da cömert ve esnek rezervasyon siyasetleri ve kapsamı genişletilmiş çoklu risk içeren seyahat sigortası ile yolcularının seyahat planlamalarını çarçabuk yapmalarını sağlarken sadık yolcuların da millerini ve statülerini muhafazalarına yardımcı olan yolcu odaklı tahlillerle kesime öncülük ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı