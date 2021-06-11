Emirates, İtalya’ya Seyahat Edecek Yolcular İçin Karantinasız Seyahat Düzenlemesinin Ardından Venedik Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor ve Milano’ya Seferlerini Artıyor

Emirates Lideri memleketler arası seyahati kolaylaştırmaya yönelik atılımla ilgili memnuniyetini lisana getirirken öteki ülkelere de bu bahiste davette bulundu.

Emirates, 1 Temmuz’dan itibaren Dubai ve Venedik ortasındaki uçuşlarına yine başlayacak ve başlangıç olarak bu rotada haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Bu gelişmeyle BAE ve İtalya ortasındaki ticaret ve turizm ilişkisi artarken yolculara da daha fazla seyahat seçeneği sunuluyor.

Havayolu Temmuz ayında Milano’ya seferlerini de haftada 8 yerine 10 uçuş gerçekleştirerek artıracak. Bu kapsamda, Dubai-Milano-New York JFK rotasında günde bir sefer yapılırken, Dubai ve Milano ortasında haftada üç gidiş-dönüş uçuşgerçekleştirilecek. Emirates’in haftada beş kere gerçekleştirilen Roma seferleri ve haftada üç defa yapılan Bologna seferleriyle birlikte, havayolunun İtalya’ya gerçekleştirdiği seferlerin toplam sayısı Temmuz ayında dört kent için haftada 21 uçuşa ulaşacak. Emirates Venedik, Milano, Roma ve Bologna seferlerini çağdaş ve konforlu geniş gövdeli Boeing 777-300ER uçağıyla gerçekleştirecek.

Emrates’in İtalya’daki uçuş hizmetlerini genişletmesi, yolcuların İtalya’ya varışta karantina olmaksızın seyahat etmesine müsaade veren “Covid Testli uçuş” düzenlemelerinin başlamasıyla gündeme geldi.

Emirates İdare ve İcra Heyeti Lideri Pir Ahmed Bin Said Al Maktum yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Covid testli uçuş düzenlemelerini memnuniyetle karşılıyoruz, İtalya ve BAE yetkililerine, milletlerarası seyahati kolaylaştırmak için gösterdikleri daima efordan ötürü teşekkür etmek istiyoruz. BAE, İtalya ile güçlü ve uzun soluklu bir ilgiye sahiptir ve hava temasının inançlı bir biçimde tekrar başlaması karşılıklı ticaret ve turizmi güçlendirmeye yardımcı olacaktır. Global bir ticaret merkezi olan ve 200’den fazla ülkeden gelen ziyaretçiye konut sahipliği yapan Dubai ve BAE, dünya başkanı aşılama programımızdan tatil ve cümbüş tesisleri dahil tüm dallar, okullar, işletmeler ve havalimanları genelinde uygulanan biyo-güvenlik protokollerine kadar, toplulukları salgında inançta tutmak için elinden geleni yapmıştır. Daha fazla ülkenin karantinasız seyahati kolaylaştırmak için benzeri düzenlemeleri değerlendirmeye almasını umuyoruz.”

2 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere, İtalya’ya seyahat eden 2 yaş ve üzeri Emirates yolcularının kalkıştan evvel 48 saat boyunca geçerli olan negatif bir COVID-19 PCR-RT yahut Süratli Antijen testi sonucuna sahip olması gerekiyor. Yolcuların masrafları kendilerine ilişkin olmak üzere İtalya’ya varışta bir Süratli Antijen sürüntü testi yaptırması gerekiyor. İtalya’ya giriş kaideleriyle ilgili daha fazla bilgi için, yolcular emirates.com.tr’daki seyahat kuralları sayfasını ziyaret edebilirler.

Emirates, seyahat gerilimini ortadan kaldırmaya odaklanmaya devam ederken, yolcularının gönül rahatlığı içinde seyahat etmeleri için, sıhhat ve hijyen mevzularında dala liderlik etmektedir. Emirates yolcuları, seyahatlerinin her adımında en şimdiki sıhhat ve güvenlik önlemlerinin uygulandığından emin bir halde seyahat ediyorlar. Ayrıyeten, havayolu kısa bir müddet evvel yolcuların Dubai havalimanında daha rahat etmesi için temassız teknolojiyi de hayata geçirdi.

Sıhhat ve güvenlik önlemleri konusunda gönül rahatlığı ile seyahat eden yolcular, uçuş sınıfı fark etmeksizin havayolunun ödüllü uçuş içi cümbüş sistemi ice üzerinden 4500’den fazla cümbüş kanalının yanı sıra gurme yemeklerin keyfini çıkarıyorlar.

Emirates, bu dinamik süreçte yolcuların gereksinimlerini ele alan yenilikçi eser ve hizmetlerle bölüme liderlik etmeye devam ediyor. Kısa bir mühlet evvel, havayolu yolcu hizmetleri çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak daha da cömert ve esnek rezervasyon siyasetlerini hayata geçirdi,çoklu risk içeren seyahat sigortası teminatının kapsamını genişletti ve yolcularına mil ve statü geçerlilik müddetlerini muhafaza imkanı verdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı