Emirates, Ramazan’a özel benzersiz hizmetiyle oruç tutan yolcular için daha fazla seçenek sunuyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, hem uçak içinde hem de yerde Ramazan ayına özel benzersiz hizmetlerini sunmaya tekrar başlayan Emirates, bu önemli ayda yolcuların özel ihtiyaçlarını karşılayarak daha konforlu seyahat etmelerine yardımcı oluyor.

Tüm kabin sınıflarında belirli seyahat noktalarına yapılan uçuşlarda oruç tutan yolculara, havayolunun kendi tasarım ekibi tarafından Mawaheb Art Studio’da yerel sanatçılarla iş birliği içinde tasarlanan özel kutularda beslenme yönünden dengeli iftar menüleri servis ediliyor. Menüde, taze malzemelerle hazırlanmış tahıllı soğuk salatalar ve sandviçlerin yanı sıra çeşitli proteinler, çekirdeksiz hurma, leben, su, minik Arap ekmeği ve iftarın vazgeçilmezi diğer bazı ürünler sunuluyor.

Kutular, iftar veya sahur vaktine denk gelen belirli seyahat noktalarına gerçekleştirilen uçuşlarda, Körfez bölgesine gidiş ve dönüş uçuşlarında ve ayrıca Umre için Ramazan ayında Cidde ve Medine’ye seyahat eden grupların bulunduğu uçuşlarda sunuluyor. Ayrıca, Umre günü gerçekleştirilen uçuşlar da dahil olmak üzere Cidde ve Medine seferlerinde sıcak yemekler yerine soğuk yemekler servis ediliyor.

Kutular ayrıca, yolcuların talep etmesi halinde kolayca yanlarına alıp götürebilecekleri şekilde tasarlandı. Emirates’in düzenli sıcak yemek servisine ek olarak sunulacak iftar kutuları, belirli uçuşlarda Business Class yolcularına oruçlarını açabilecekleri geleneksel çorba seçeneği de içeriyor. İftar kutusunun içeriği, yolculara mübarek Ramazan ayı boyunca sınıfının en iyisi yemek deneyimini sunmak için haftalık olarak yenilenecek.

Emirates, oruç tutan Müslüman yolculara en isabetli saatleri sunmak için, uçağın bulunduğu enlem, boylam ve yükseklik bilgilerini kullanarak uçuş sırasında gün doğumu ve gün batımı saatlerine dayalı olarak imsak ve iftar saatlerini hesaplamak üzere özel bir araç kullanmaktadır. Gün batımının ardından iftar saati, uçağın kaptanı tarafından yolculara duyurulmaktadır.

İftar ve sahur saatlerinde uçağa biniş noktalarında bulunan yolcular ise, belirli seyahat noktalarındaki kapılarda hurma tepsileri ve su ile karşılanıyorlar.. Dubai Uluslararası Havalimanı’ndaki (DXB) Emirates dinlenme salonlarında Ramazan boyunca hurma, kahve ve Arap usulü enfes şekerler ikram ediliyor. Emirates dinlenme salonlarında, yolculara ibadet için huzurlu bir ortam sunmak amacıyla özel mescit ve abdest noktaları da bulunuyor.

Ramazan programını en ince ayrıntılarına kadar planlayan havayolu, ice eğlence sisteminin televizyon bölümüne dini içeriklerin bulunduğu özel programlar da ekledi. Yolcular, Fa E’lam Ena la Elah Ela Allah, Meythaq Al Hayat, Deen Al Tasamoh, Manaber Al Noor, Abwab Al Mutafareqa gibi programlardan istediklerini seçebilecekler. Ayrıca ice üzerinden Kuran’a da ulaşabilmek mümkün . Özel Ramazan programları, uçuş sırasında film, televizyon, podcast, müzik, geleneksel Ramazan dizileri ve daha fazlasını içeren 595 Arapça kanalın da aralarında bulunduğu 5000’den fazla eğlence kanalındaki çeşitli içeriklerin bir parçası olarak sunuluyor.

Emirates ayrıca Dubai’de ve uçuş ağı genelinde, kabin ve yer ekiplerine Ramazan için özel farkındalık eğitimleri sunuyor. Yolculara seyahat süresince tüm temas noktalarında üst düzey hizmet vermelerini sağlamak amacıyla ekiplere, mübarek Ramazan ayının temel ilkelerini anlamaları, bu ayın kültürel öneminin ve nüanslarının farkında olmaları ve Müslümanların oruç tutarken uyguladıkları belirli ibadetleri bilmeleri için özel eğitim kaynakları sağlandı.

Ramazan süresince seyahat eden yolcular, Emirates’in yolcularına en güvenli ve konforlu uçuş deneyimini sunmak için durmaksızın çalıştığından ve yolculuğun her adımında bir dizi güvenlik önlemi uyguladığından emin olabilirler.

Mübarek Ramazan ayı süresince seyahat eden Emirates yolcularının, hükümetlerin uyguladığı güncel seyahat yönergelerini kontrol etmeleri ve varış noktasındaki seyahat gereksinimlerini yerine getirdiklerinden emin olmaları önerilmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı